Дядя Джоковича стал новым президентом Ассоциации тенниса Сербии
Горан Джокович стал президентом Ассоциации тенниса Сербии (TSS). Об этом сообщается на сайте TSS.
Предыдущий президент Мирко Петрович ушел в отставку после девяти лет во главе TSS.
Горан Джокович — дядя 24-кратного чемпиона турниров «Больших шлемов» Новака Джоковича.
Ранее Горан Джокович занимал пост вице-президента TSS, был директором турниров ATP в Белграде и Софии.
Новак Джокович является рекордсменом по количеству побед на турнирах «Большого шлема» (24). Также серб ранее в этом году в возрасте 37 лет выиграл Олимпиаду в Париже, став самым возрастным победителем Игр в мужском одиночном теннисном турнире с 1988 года.
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