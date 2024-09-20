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Дядя Джоковича стал новым президентом Ассоциации тенниса Сербии

Горан Джокович ранее занимал пост вице-президента ассоциации, был директором турниров ATP в Белграде и Софии
Горан Джокович
Горан Джокович (Фото: teniskisavez.com)

Горан Джокович стал президентом Ассоциации тенниса Сербии (TSS). Об этом сообщается на сайте TSS.

Предыдущий президент Мирко Петрович ушел в отставку после девяти лет во главе TSS.

Горан Джокович — дядя 24-кратного чемпиона турниров «Больших шлемов» Новака Джоковича.

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Ранее Горан Джокович занимал пост вице-президента TSS, был директором турниров ATP в Белграде и Софии.

Новак Джокович является рекордсменом по количеству побед на турнирах «Большого шлема» (24). Также серб ранее в этом году в возрасте 37 лет выиграл Олимпиаду в Париже, став самым возрастным победителем Игр в мужском одиночном теннисном турнире с 1988 года.

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Теннеси Сербия Новак Джокович
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