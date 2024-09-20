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Легенды ЦСКА обыграли легенд «Зенита» в матче памяти Павла Садырина

Встреча завершилась со счетом 3:1. У армейцев отличились Зоран Тошич, Георгий Щенников и Алан Дзагоев, у петербуржцев — Максим Астафьев
Фото: РФС
Фото: РФС

В Санкт-Петербурге на стадионе «Смена» состоялся матч памяти бывшего тренера ЦСКА, «Зенита» и сборной России Павла Садырина. В нем команда легенд ЦСКА обыграла легенд «Зенита» со счетом 3:1.

В составе победителей голы забили Зоран Тошич (19-я минута, с пенальти), Георгий Щенников (24) и Алан Дзагоев (57). У проигравших отличился Максим Астафьев (45).

За ЦСКА играли такие известные в прошлом футболисты как Владимир Габулов, Виктор Васин, Юрий Жирков, Евгений Алдонин, Дмитрий Хомуха и другие. За «Зенит» выступали Роман Березовский, Евгений Алдонин, Константин Зырянов, Игорь Денисов, Анатолий Тимощук, Андрей Аршавин и другие.

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Фото:телеграм-канал ФК «Спартак»

В тренерский штаб «Зенита» входили Анатолий Давыдов, Анатолий Зинченко и Михаил Бирюков, ЦСКА руководили Валерий Газзаев, Александр Тарханов и Олег Долматов.

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