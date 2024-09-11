Команда Романцева победила команду Станковича в матче звезд «Спартака»
В Москве состоялся матч звезд «Спартака», приуроченный к 10-летию с момента открытия домашнего стадиона клуба — «ЛУКОЙЛ Арены». В ней команда Олега Романцева обыграла команду действующего главного тренера «красно-белых» Деяна Станковича со счетом 3:2.
В составе победителей отличились Веллитон (5-я и 10-я минуты) и Дмитрий Аленичев (33). У проигравших голы забили хоккеист Илья Ковальчук (16, с пенальти) и Александр Самедов (41).
За команду восьмикратного чемпиона России Романцева играли такие известные ветераны «Спартака», как Александр Филимонов, Дмитрий Комбаров, Игор Митрески, Роман Павлюченко, Ари и Сергей Юран, лыжник Александр Легков и бегун Юрий Борзаковский.
В команде Станковича в том числе на поле вышли Стипе Плетикоса, Сальваторе Боккетти, Александр Самедов, Егор Титов и Эммануэль Эменике.
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