Команда Романцева победила команду Станковича в матче звезд «Спартака»

Встреча, приуроченная к 10-летию с момента открытия домашнего стадиона «Спартака», завершилась со счетом 3:2. Дубль сделал Веллитон, также отличились Дмитрий Аленичев, Александр Самедов и хоккеист Илья Ковальчук

Фото: телеграм-канал ФК «Спартак»

В Москве состоялся матч звезд «Спартака», приуроченный к 10-летию с момента открытия домашнего стадиона клуба — «ЛУКОЙЛ Арены». В ней команда Олега Романцева обыграла команду действующего главного тренера «красно-белых» Деяна Станковича со счетом 3:2.

В составе победителей отличились Веллитон (5-я и 10-я минуты) и Дмитрий Аленичев (33). У проигравших голы забили хоккеист Илья Ковальчук (16, с пенальти) и Александр Самедов (41).

За команду восьмикратного чемпиона России Романцева играли такие известные ветераны «Спартака», как Александр Филимонов, Дмитрий Комбаров, Игор Митрески, Роман Павлюченко, Ари и Сергей Юран, лыжник Александр Легков и бегун Юрий Борзаковский.

В команде Станковича в том числе на поле вышли Стипе Плетикоса, Сальваторе Боккетти, Александр Самедов, Егор Титов и Эммануэль Эменике.