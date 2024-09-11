 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Команда Романцева победила команду Станковича в матче звезд «Спартака»

Встреча, приуроченная к 10-летию с момента открытия домашнего стадиона «Спартака», завершилась со счетом 3:2. Дубль сделал Веллитон, также отличились Дмитрий Аленичев, Александр Самедов и хоккеист Илья Ковальчук
Фото: телеграм-канал ФК «Спартак»
Фото: телеграм-канал ФК «Спартак»

В Москве состоялся матч звезд «Спартака», приуроченный к 10-летию с момента открытия домашнего стадиона клуба — «ЛУКОЙЛ Арены». В ней команда Олега Романцева обыграла команду действующего главного тренера «красно-белых» Деяна Станковича со счетом 3:2.

В составе победителей отличились Веллитон (5-я и 10-я минуты) и Дмитрий Аленичев (33). У проигравших голы забили хоккеист Илья Ковальчук (16, с пенальти) и Александр Самедов (41).

За команду восьмикратного чемпиона России Романцева играли такие известные ветераны «Спартака», как Александр Филимонов, Дмитрий Комбаров, Игор Митрески, Роман Павлюченко, Ари и Сергей Юран, лыжник Александр Легков и бегун Юрий Борзаковский.

В команде Станковича в том числе на поле вышли Стипе Плетикоса, Сальваторе Боккетти, Александр Самедов, Егор Титов и Эммануэль Эменике.

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

Дебаты Трампа и Харрис. Что говорили кандидаты

Опрос CNN показал уверенную победу Харрис на дебатах с Трампом

Россия перестала быть одной из самых пьющих стран в мире

Эрдоган назвал возвращение Крыма Украине требованием международного права

Россиянам разрешили продавать ипотечное жилье. Как это сделать

10 самых популярных премиальных марок автомобилей в России в августе

Акционеры «Яндекса» одобрили выплату первых в истории компании дивидендов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Спартак Москва Олег Романцев Деян Станкович Дмитрий Аленичев Илья Ковальчук Веллитон
Материалы по теме
Экс-форвард «Спартака» Веллитон заявил о желании стать гражданином России
Спорт
Экс-футболист «Спартака» Веллитон заявил о желании возобновить карьеру
Спорт
«Спартак» объявил о переходе португальского защитника
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 сентября
EUR ЦБ: 100,74 (+0,24) Инвестиции, 17:51 Курс доллара на 12 сентября
USD ЦБ: 91,27 (+0,15) Инвестиции, 17:51
Самое известное фото Черчилля без сигары нашли через два года после кражиОбщество, 22:05
Володин заверил, что Госдума поддержит запрет мигрантам привозить семьиПолитика, 22:01
Команда Романцева победила команду Станковича в матче звезд «Спартака»Спорт, 21:55
ФАС заинтересовалась повышением цен на хлебЭкономика, 21:49
NYT рассказала о серии загадочных видео Мелании ТрампПолитика, 21:33
Белорусский бодибилдер Илья Ефимчук умер в 36 летСпорт, 21:21
RT сообщил о визите ФБР к сотруднице телеканала в МайамиОбщество, 21:16
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Зеленский заявил, что не давал полномочий для переговоров с РоссиейПолитика, 21:10
Балицкий сообщил об отправке запорожского батальона в Курскую областьПолитика, 21:07
Reuters установил личности пропавших без вести в бою в Мали «вагнеровцев»Политика, 20:57
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 20:55
Воспитанник «Баварии» перешел в «Рубин»Спорт, 20:50
Ставшая мемом на ОИ австралийская брейкерша возглавила мировой рейтингСпорт, 20:33
США передадут Украине еще $700 млн на энергетику и разминированиеПолитика, 20:31