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«Авангард» проиграл четвертый подряд матч в КХЛ

«Авангард» всухую уступил «Автомобилисту», проиграв четвертый подряд матч в КХЛ
Омский клуб уступил «Автомобилисту» со счетом 0:3. Екатеринбургский клуб поднялся на первое место в Восточной конференции
Фото: телеграм-канал ХК «Автомобилист»
Фото: телеграм-канал ХК «Автомобилист»

Омский «Авангард» проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту» со счетом 0:3 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Шайбы забросили Максим Осипов (15-я минута), Брендан Лайпсик (26) и Владимир Кузнецов (29).

Голкипер «Автомобилиста» Владимир Галкин отразил 37 бросков и провел второй в сезоне матч «на ноль».

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Фото:Maksim Konstantinov / Global Look Press

«Авангард» выиграл десять последних домашних матчей у «Автомобилиста». До этой встречи омичи последний раз проигрывали екатеринбургскому клубу дома в феврале 2020 года.

«Авангард», проигравший четвертый матч подряд, набрал семь очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» с девятью очками поднялся на первую строчку.

В следующем матче «Авангард» 23 сентября в гостях сыграет с петербургским СКА, «Автомобилист» днем ранее тоже в гостях встретится с тольяттинской «Ладой».

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Авангард ХК Автомобилист
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