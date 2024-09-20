«Авангард» всухую уступил «Автомобилисту», проиграв четвертый подряд матч в КХЛ

«Авангард» проиграл четвертый подряд матч в КХЛ

Омский клуб уступил «Автомобилисту» со счетом 0:3. Екатеринбургский клуб поднялся на первое место в Восточной конференции

Фото: телеграм-канал ХК «Автомобилист»

Омский «Авангард» проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту» со счетом 0:3 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Шайбы забросили Максим Осипов (15-я минута), Брендан Лайпсик (26) и Владимир Кузнецов (29).

Голкипер «Автомобилиста» Владимир Галкин отразил 37 бросков и провел второй в сезоне матч «на ноль».

«Авангард» выиграл десять последних домашних матчей у «Автомобилиста». До этой встречи омичи последний раз проигрывали екатеринбургскому клубу дома в феврале 2020 года.

«Авангард», проигравший четвертый матч подряд, набрал семь очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» с девятью очками поднялся на первую строчку.

В следующем матче «Авангард» 23 сентября в гостях сыграет с петербургским СКА, «Автомобилист» днем ранее тоже в гостях встретится с тольяттинской «Ладой».