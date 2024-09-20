«Авангард» проиграл четвертый подряд матч в КХЛ
Омский «Авангард» проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту» со счетом 0:3 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Шайбы забросили Максим Осипов (15-я минута), Брендан Лайпсик (26) и Владимир Кузнецов (29).
Голкипер «Автомобилиста» Владимир Галкин отразил 37 бросков и провел второй в сезоне матч «на ноль».
«Авангард» выиграл десять последних домашних матчей у «Автомобилиста». До этой встречи омичи последний раз проигрывали екатеринбургскому клубу дома в феврале 2020 года.
«Авангард», проигравший четвертый матч подряд, набрал семь очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» с девятью очками поднялся на первую строчку.
В следующем матче «Авангард» 23 сентября в гостях сыграет с петербургским СКА, «Автомобилист» днем ранее тоже в гостях встретится с тольяттинской «Ладой».
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Силовики задержали Владислава Бакальчука
На сколько подорожали автомобили с 2021 года
На Украине военным и чиновникам запретили пользоваться Telegram на работе
Обзор на новый Cybertruck Beast
Что такое декантация и аэрация вина
Песков поддержал запрет чайлдфри
Хачанов проиграл 124-й ракетке мира
Cуд арестовал бойца ММА по делу о стрельбе в офисе Wildberries
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов