Хачанов проиграл 124-й ракетке мира на турнире в Китае
Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в 1/4 финала турнира ATP в Ханчжоу (Китай).
Во втором круге 28-летний Хачанов, посеянный на турнире под вторым номером, уступил китайцу Бу Юньчаокэтэ, 124-й ракетке мира, со счетом 6:7 (7:9), 6:4, 3:6.
Следующим соперником 22-летнего китайца будет представитель Казахстана Михаил Кукушкин.
Хачанов занимает 23-е место в мировом рейтинге. На счету россиянина шесть титулов ATP.
Россиянин проиграл уже десять из 13 последних матчей, он не выходил даже в четвертьфинал с турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло в апреле.
Турнир в Ханчжоу завершится 24 сентября. Призовой фонд соревнований составляет $1 млн.
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