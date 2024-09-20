Карен Хачанов проиграл 124-й ракетке мира на турнире ATP в Ханчжоу

Хачанов проиграл 124-й ракетке мира на турнире в Китае

Российский теннисист во втором круге в Ханчжоу уступил в трех сетах китайцу Бу Юньчаокэтэ

Карен Хачанов (Фото: Jamie Squire / Getty Images)

Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в 1/4 финала турнира ATP в Ханчжоу (Китай).

Во втором круге 28-летний Хачанов, посеянный на турнире под вторым номером, уступил китайцу Бу Юньчаокэтэ, 124-й ракетке мира, со счетом 6:7 (7:9), 6:4, 3:6.

Следующим соперником 22-летнего китайца будет представитель Казахстана Михаил Кукушкин.

Хачанов занимает 23-е место в мировом рейтинге. На счету россиянина шесть титулов ATP.

Россиянин проиграл уже десять из 13 последних матчей, он не выходил даже в четвертьфинал с турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло в апреле.

Турнир в Ханчжоу завершится 24 сентября. Призовой фонд соревнований составляет $1 млн.