Россиянин Качмазов впервые в карьере вышел в 1/4 финала турнира ATP
Российский теннисист Алибек Качмазов вышел в 1/4 финала турнира ATP в Чэнду (Китай).
Во втором круге 22-летний Качмазов, который пробился в основную сетку через квалификацию, победил японца Таро Дэниэла, 90-ю ракетку мира, со счетом 7:6 (7:1), 6:1.
Его следующим соперником будет победитель пары Николас Харри (Чили) — Лукаш Клейн (Словакия).
Качмазов занимает 252-е место в мировом рейтинге, он впервые в своей карьере вышел в четвертьфинал турнира ATP.
Турнир в Чэнду завершится 24 сентября. Призовой фонд соревнований составляет $1,17 млн.
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