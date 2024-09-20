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Россиянин Качмазов впервые в карьере вышел в 1/4 финала турнира ATP

Российский теннисист, занимающий 252-е место в мировом рейтинге, вышел в четвертьфинал турнира в Чэнду, победив японца Таро Дэниэла
Алибек Качмазов
Алибек Качмазов (Фото: Juergen Hasenkopf / IMAGO / Global Look Press)

Российский теннисист Алибек Качмазов вышел в 1/4 финала турнира ATP в Чэнду (Китай).

Во втором круге 22-летний Качмазов, который пробился в основную сетку через квалификацию, победил японца Таро Дэниэла, 90-ю ракетку мира, со счетом 7:6 (7:1), 6:1.

Его следующим соперником будет победитель пары Николас Харри (Чили) — Лукаш Клейн (Словакия).

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Качмазов занимает 252-е место в мировом рейтинге, он впервые в своей карьере вышел в четвертьфинал турнира ATP.

Турнир в Чэнду завершится 24 сентября. Призовой фонд соревнований составляет $1,17 млн.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис Алибек Качмазов
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