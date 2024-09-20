Эстонская фигуристка рассказала, что стала жертвой изнасилования
Эстонская фигуристка Солен Мазинг рассказала в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что была изнасилована другим спортсменом.
«Я никогда не забуду те соревнования в прошлом сезоне. Казалось, все шло как обычно, пока все не изменилось. В тот день я подверглась сексуальному насилию со стороны другого спортсмена. Этот момент заморозил время, а вместе с ним и мой голос. Я молчала неделями, запертая в одиночестве, которым не смела поделиться», — рассказала 21-летняя Мазинг.
При этом имени спортсмена и то, когда конкретно было совершено изнасилование, Мазинг не раскрыла.
По словам спортсменки, после того как она в итоге рассказала об изнасиловании своим родственникам, было принято совместное решение начать официальное разбирательство. «Я не позволю оставить этот поступок безнаказанным», — добавила фигуристка.
Мазинг выступает с Марко Гайдаенко в танцах на льду. Вместе они являются двукратными чемпионами Эстонии, в сезоне-2021/22 фигуристы завоевали бронзу на юниорском этапе Гран-при во Франции.
Мазинг родилась в Париже, за Эстонию она выступает с 2021 года.
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