Эстонская фигуристка рассказала, что стала жертвой изнасилования

Солен Мазинг, выступающая в танцах на льду в паре с Марко Гайдаенко, сообщила, что в прошлом сезоне стала жертвой сексуального насилия со стороны другого спортсмена, имя которого она не назвала

Марко Гайдаенко и Солен Мазинг (Фото: Raniero Corbelletti / AFLO / Global Look Press)

Эстонская фигуристка Солен Мазинг рассказала в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что была изнасилована другим спортсменом.

«Я никогда не забуду те соревнования в прошлом сезоне. Казалось, все шло как обычно, пока все не изменилось. В тот день я подверглась сексуальному насилию со стороны другого спортсмена. Этот момент заморозил время, а вместе с ним и мой голос. Я молчала неделями, запертая в одиночестве, которым не смела поделиться», — рассказала 21-летняя Мазинг.

При этом имени спортсмена и то, когда конкретно было совершено изнасилование, Мазинг не раскрыла.

По словам спортсменки, после того как она в итоге рассказала об изнасиловании своим родственникам, было принято совместное решение начать официальное разбирательство. «Я не позволю оставить этот поступок безнаказанным», — добавила фигуристка.

Мазинг выступает с Марко Гайдаенко в танцах на льду. Вместе они являются двукратными чемпионами Эстонии, в сезоне-2021/22 фигуристы завоевали бронзу на юниорском этапе Гран-при во Франции.

Мазинг родилась в Париже, за Эстонию она выступает с 2021 года.