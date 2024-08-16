 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Российская фигуристка рассказала о попытках суицида и изнасилования

Российская фигуристка Зинина рассказала о попытках суицида и изнасилования
Анастасия Зинина отметила, что сейчас у нее все хорошо, она тренируется и усердно готовится к новому сезону
Анастасия Зинина
Анастасия Зинина (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Российская фигуристка Анастасия Зинина выложила в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) пост, в котором сообщила, что перенесла три попытки суицида и попытку изнасилования.

«Я, пережившая три попытки суицида, одну попытку изнасилования и чуть не ставшая инвалидом на всю жизнь из-за врачебной ошибки», — подписала Зинина свое видео в сторис.

Позднее этот пост она удалила и сделала новый с объяснением. «Цель видео была в личностном росте и преодолении всех препятствий в жизни, которые, к сожалению, мне пришлось пережить», — написала фигуристка.

Зинина выразила сожаление, что этот пост вызвал пессимистичную волну реакций. «Сейчас у меня все хорошо. Я безумно счастлива. Я тренируюсь, усердно готовлюсь к сезону. О завершении карьеры даже речи не было», — добавила 17-летняя спортсменка.

Зинина является членом сборной России по фигурному катанию. В прошлом сезона она заняла пятое место в чемпионате России и восьмое в чемпионате страны по прыжкам.

В МВД назвали огромным дефицит личного состава

Курские власти назвали фейками вакансии для рабочих на рытье окопов

Вдова Навального показала заключение СК о причинах его смерти

Прокурор Москвы Денис Попов уйдет в отставку

В Минспорте исключили выход России из МОК

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

Цены на золото резко упали после выхода макростатистики по США

Посол Израиля в России назвала условие для мира с палестинцами

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 августа
EUR ЦБ: 98,32 (-1,99) Инвестиции, 15 авг, 17:35 Курс доллара на 16 августа
USD ЦБ: 88,8 (-1,21) Инвестиции, 15 авг, 17:35
20 триггерных точек, которые снижают себестоимость деловой поездки11:41
Бизнес-партнер создает параллельную компанию. Как выявить и противостоятьPro, 11:40
Производитель упаковки для молока «Ламбумиз» утвердил дивидендную политикуИнвестиции, 11:37
Канада разрешила использовать переданную ВСУ бронетехнику под КурскомПолитика, 11:36
Суд в Москве оштрафовал Бориса Акунина на ₽30 тыс.Политика, 11:31
Джо Байден встретился с Владимиром Кара-Мурзой и его семьей в Белом домеПолитика, 11:20
Одержимость: почему в Индии возник ажиотажный спрос на золотоPro, 11:19
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Петербурге два ребенка попали в реанимацию из-за таблетокОбщество, 11:10
В Приморье пропал светОбщество, 11:10
Минимализм, бренды и природные цвета: как создать интерьер на все временаНедвижимость, 11:08
Алаудинов заявил, что военные контролируют обстановку в Курской областиПолитика, 11:06
Что будет, если зарубежные рекламные площадки вернутся в РоссиюPro, 11:01
Власти сделали бесплатными связь и интернет в девяти белгородских районахТехнологии и медиа, 11:01
Chainalysis: криптопреступники переключились на централизованные биржиКрипто, 10:56