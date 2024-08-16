Российская фигуристка рассказала о попытках суицида и изнасилования
Российская фигуристка Анастасия Зинина выложила в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) пост, в котором сообщила, что перенесла три попытки суицида и попытку изнасилования.
«Я, пережившая три попытки суицида, одну попытку изнасилования и чуть не ставшая инвалидом на всю жизнь из-за врачебной ошибки», — подписала Зинина свое видео в сторис.
Позднее этот пост она удалила и сделала новый с объяснением. «Цель видео была в личностном росте и преодолении всех препятствий в жизни, которые, к сожалению, мне пришлось пережить», — написала фигуристка.
Зинина выразила сожаление, что этот пост вызвал пессимистичную волну реакций. «Сейчас у меня все хорошо. Я безумно счастлива. Я тренируюсь, усердно готовлюсь к сезону. О завершении карьеры даже речи не было», — добавила 17-летняя спортсменка.
Зинина является членом сборной России по фигурному катанию. В прошлом сезона она заняла пятое место в чемпионате России и восьмое в чемпионате страны по прыжкам.
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