Российская фигуристка рассказала о попытках суицида и изнасилования

Анастасия Зинина отметила, что сейчас у нее все хорошо, она тренируется и усердно готовится к новому сезону

Анастасия Зинина (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Российская фигуристка Анастасия Зинина выложила в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) пост, в котором сообщила, что перенесла три попытки суицида и попытку изнасилования.

«Я, пережившая три попытки суицида, одну попытку изнасилования и чуть не ставшая инвалидом на всю жизнь из-за врачебной ошибки», — подписала Зинина свое видео в сторис.

Позднее этот пост она удалила и сделала новый с объяснением. «Цель видео была в личностном росте и преодолении всех препятствий в жизни, которые, к сожалению, мне пришлось пережить», — написала фигуристка.

Зинина выразила сожаление, что этот пост вызвал пессимистичную волну реакций. «Сейчас у меня все хорошо. Я безумно счастлива. Я тренируюсь, усердно готовлюсь к сезону. О завершении карьеры даже речи не было», — добавила 17-летняя спортсменка.

Зинина является членом сборной России по фигурному катанию. В прошлом сезона она заняла пятое место в чемпионате России и восьмое в чемпионате страны по прыжкам.