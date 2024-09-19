Хэмилтон увидел расизм в просьбе к гонщикам F1 не ругаться «как рэперы»

Глава FIA сказал, что автогонщики не рэперы, которые постоянно ругаются. Хэмилтон на это заявил, что это был стереотипный намек на чернокожих, но штрафы за ругань в эфире могли бы помочь

Льюис Хэмилтон (Фото: Clive Mason / Getty Images)

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон заявил Autosport, что увидел «расовый момент» в словах главы Международной автомобильной федерации (FIA), который сравнил ругающихся во время гонок по радио пилотов с рэперами.

Мохаммед Бен Сулайем ранее заявил, что следует видеть разницу между автогонками и рэп-музыкой. «Мы не рэперы. Сколько раз в минуту они говорят слово на букву F? Мы не такие. Они это они, а мы это мы», — сказал глава FIA.

Хэмилтон заявил, что Бен Сулайем неправильно подобрал слова.

«Говорить про рэперов — это очень стереотипно. Если вы задумаетесь, большинство рэперов — чернокожие, и на это действительно как бы указывают слова про «мы не такие», — сказал пилот Mercedes.

При этом темнокожий британец признал, что ругани в радиэфире «королевских гонок» действительно стало слишком много и в этом случае помогли бы штрафы пилотам, которых «слушают дети».