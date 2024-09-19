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Хэмилтон увидел расизм в просьбе к гонщикам F1 не ругаться «как рэперы»

Хэмилтон увидел расизм в словах главы FIA из-за сравнений гонщиков с рэперами
Глава FIA сказал, что автогонщики не рэперы, которые постоянно ругаются. Хэмилтон на это заявил, что это был стереотипный намек на чернокожих, но штрафы за ругань в эфире могли бы помочь
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон (Фото: Clive Mason / Getty Images)

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон заявил Autosport, что увидел «расовый момент» в словах главы Международной автомобильной федерации (FIA), который сравнил ругающихся во время гонок по радио пилотов с рэперами.

Мохаммед Бен Сулайем ранее заявил, что следует видеть разницу между автогонками и рэп-музыкой. «Мы не рэперы. Сколько раз в минуту они говорят слово на букву F? Мы не такие. Они это они, а мы это мы», — сказал глава FIA.

Хэмилтон заявил, что Бен Сулайем неправильно подобрал слова.

«Говорить про рэперов — это очень стереотипно. Если вы задумаетесь, большинство рэперов — чернокожие, и на это действительно как бы указывают слова про «мы не такие», — сказал пилот Mercedes.

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При этом темнокожий британец признал, что ругани в радиэфире «королевских гонок» действительно стало слишком много и в этом случае помогли бы штрафы пилотам, которых «слушают дети».

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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Анна Сатдинова
«Формула-1» Льюис Хэмилтон
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