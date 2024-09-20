Союз конькобежцев заявил о гонениях на Виктора Ана на Родине из-за России
Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан и его семья подвергаются гонениям в Южной Корее со стороны чиновников из-за его выступлений за Россию, заявил ТАСС президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.
«У него в Южной Корее непростая ситуация, его семья подвергается определенному гонению со стороны чиновников. Грубо говоря, его там не любят за то, что он успешно выступал за сборную России», — сказал Гуляев.
Глава Союза конькобежцев России отметил, что у него остается связь с Виктором Аном, но спортсмен попросил не приглашать его на работу в страну.
Виктору Ану 38 лет, он является самым титулованным шорт-трекистом в истории. В составе сборной Южной Кореи спортсмен стал трехкратным олимпийским чемпионом Турина. В 2011 году он получил российский паспорт, на Олимпиаде в Сочи выиграл еще три золота, а также бронзовую награду. Карьеру спортсмен завершил в 2020 году.
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