Союз конькобежцев заявил о гонениях на Виктора Ана на Родине из-за России

Глава Союза конькобежцев России заявил, что шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку не любят на родине за то, что он успешно выступал за сборную России

Виктор Ан (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан и его семья подвергаются гонениям в Южной Корее со стороны чиновников из-за его выступлений за Россию, заявил ТАСС президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

«У него в Южной Корее непростая ситуация, его семья подвергается определенному гонению со стороны чиновников. Грубо говоря, его там не любят за то, что он успешно выступал за сборную России», — сказал Гуляев.

Глава Союза конькобежцев России отметил, что у него остается связь с Виктором Аном, но спортсмен попросил не приглашать его на работу в страну.

Виктору Ану 38 лет, он является самым титулованным шорт-трекистом в истории. В составе сборной Южной Кореи спортсмен стал трехкратным олимпийским чемпионом Турина. В 2011 году он получил российский паспорт, на Олимпиаде в Сочи выиграл еще три золота, а также бронзовую награду. Карьеру спортсмен завершил в 2020 году.