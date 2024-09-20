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Овечкин заявил, что с каждым годом ему все труднее забивать голы в НХЛ

Овечкин — о погоне за рекордом Гретцки: с каждым годом забивать все труднее
Капитан «Вашингтона», которому необходимо забросить еще 42 шайбы до рекорда Уэйна Гретцки, подчеркнул, что силы на новые свершения у него еще остались, хотя забивать становится все сложнее
Фото: Patrick Smith / Getty Images
Фото: Patrick Smith / Getty Images

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин перед стартом нового сезона НХЛ заявил, что больше сосредоточен на том, чтобы помочь команде найти победные сочетания, чем на своем рекорде по количеству шайб.

«Я всегда говорю, что мне просто нужно делать свою работу. Конечно, без голов вы не выиграете игры. Но сейчас для нас самое главное — найти новые сочетания, потому что у нас много новых ребят. По сути, половина команды новая», — цитирует россиянина сайт НХЛ.

39-летний Овечкин считает, что он все еще может внести важный вклад в успех команды. «У меня еще есть порох в пороховницах. Хотя с каждым годом все труднее и труднее забивать. Команды играют по-разному, вратари играют по-разному. Так что мы просто постараемся сделать все возможное, чтобы забивать голы и выигрывать матчи», — добавил Овечкин.

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Россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На счету форварда 853 заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах. Овечкину необходимо забросить еще 42 шайбы, чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки (894).

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Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин Уэйн Гретцки
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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