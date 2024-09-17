Украинская теннисистка провела тренировку с 15-летним россиянином

Даяна Ястремская, которая ранее не раз отказывалась жать руки соперницам из России после матчей, потренировалась в академии Патрика Муратоглу с юниором Егором Навразиди

Даяна Ястремская (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Украинская теннисистка Даяна Ястремская, 35-я ракетка мира, провела совместную тренировку с 15-летним россиянином Егором Навразиди. Видео с этой тренировки было опубликовано в аккаунте академии Патрика Муратоглу в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

«Сегодня в академии Муратоглу у нас было знакомое лицо: Даяна Ястремская потренировалась против подающего надежды юниора Егора Навразиди. Можно с уверенностью сказать, что для Егора эта сессия было немного жесткой», — говорится в посте с этим видео.

Навразиди сейчас занимает 1201-е место в юниорском рейтинге ITF.

Ранее Ястремская, как и остальные украинские теннисистки, отказывалась жать руки соперницам из России после матчей. Также прошлым летом после поражения в первом круге турнира в Лозанне от Мирры Андреевой она требовала отстранить 16-летнюю на тот момент россиянку за то, что та «лайкнула посты в соцсетях, которые явно касались зверств, совершенных в отношении украинцев».