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Украинская теннисистка провела тренировку с 15-летним россиянином

Украинская теннисистка Ястремская провела тренировку с 15-летним россиянином
Даяна Ястремская, которая ранее не раз отказывалась жать руки соперницам из России после матчей, потренировалась в академии Патрика Муратоглу с юниором Егором Навразиди
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Украинская теннисистка Даяна Ястремская, 35-я ракетка мира, провела совместную тренировку с 15-летним россиянином Егором Навразиди. Видео с этой тренировки было опубликовано в аккаунте академии Патрика Муратоглу в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

«Сегодня в академии Муратоглу у нас было знакомое лицо: Даяна Ястремская потренировалась против подающего надежды юниора Егора Навразиди. Можно с уверенностью сказать, что для Егора эта сессия было немного жесткой», — говорится в посте с этим видео.

Навразиди сейчас занимает 1201-е место в юниорском рейтинге ITF.

Ранее Ястремская, как и остальные украинские теннисистки, отказывалась жать руки соперницам из России после матчей. Также прошлым летом после поражения в первом круге турнира в Лозанне от Мирры Андреевой она требовала отстранить 16-летнюю на тот момент россиянку за то, что та «лайкнула посты в соцсетях, которые явно касались зверств, совершенных в отношении украинцев».

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