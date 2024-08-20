Финалист Уимблдона возмутился отсутствием наказания у Синнера за допинг
Австралийский теннисист Ник Кирьос считает, что итальянца Янника Синнера должны были дисквалифицировать за нарушение антидопинговых правил. Об этом он написал в соцсети Х.
«Смехотворно, было ли это случайно или запланировано. Когда тебя дважды ловят на запрещенном веществе (стероиде), то тебя следует дисквалифицировать на два года. Массажный крем… Ага, здорово», — написал Кирьос.
Ранее 20 августа стало известно, что Синнер, первая ракетка мира, в марте дважды сдал положительный допинг-тест на клостебол, но в итоге смог доказать, что образцы были загрязнены спреем, который его физиотерапевт использовал для лечения пореза на своем пальце. Синнер избежал дисквалификации, правда, потерял призовые и рейтинговые очки с мартовского турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, где он дошел до полуфинала, — $325 тыс. и 400 очков.
Кирьос — победитель 11 турниров ATP. Лучший результат в одиночном разряде на турнирах «Большого шлема» — финал Уимблдона (2022). Также он является победителем Открытого чемпионата Австралии в парах (2022).
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