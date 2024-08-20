Председатель совета директоров «Зенита» покинула руководство РФС
Председатель совета директоров петербургского «Зенита» Елена Илюхина вышла из состава исполнительного комитета РФС по собственному желанию. Об этом сообщается на сайте РФС.
Также покинула Илюхина пост вице-президента РФС.
«Российский футбольный союз благодарит Елену Анатольевну за работу и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.
Илюхиной 55 лет, она была избрана в состав исполкома РФС в феврале 2021 года.
В совет директоров «Зенита» Илюхина входит с 2018 года, 2019-м она его возглавила.
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