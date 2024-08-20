Председатель совета директоров «Зенита» покинула руководство РФС

Елена Илюхина по собственному желанию вышла из состава исполкома РФС и покинула пост вице-президента организации

Елена Илюхина (Фото: Павел Лисицын / POOL / ТАСС)

Председатель совета директоров петербургского «Зенита» Елена Илюхина вышла из состава исполнительного комитета РФС по собственному желанию. Об этом сообщается на сайте РФС.

Также покинула Илюхина пост вице-президента РФС.

«Российский футбольный союз благодарит Елену Анатольевну за работу и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

Илюхиной 55 лет, она была избрана в состав исполкома РФС в феврале 2021 года.

В совет директоров «Зенита» Илюхина входит с 2018 года, 2019-м она его возглавила.