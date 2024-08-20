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Экс-футболист «Спартака» назвал Мурата Якина очень плохим тренером

Экс-футболист «Спартака» Хурадо назвал Мурата Якина очень плохим тренером
Хосе Мануэль Хурадо раскритиковал бывшего главного тренера «красно-белых», отметив, что швейцарец был слишком мягким и непоследовательным
Мурат Якин
Мурат Якин (Фото: Carl Recine / Getty Images)

Швейцарец Мурат Якин не добился успехов во главе московского «Спартака» из-за того, что является плохим тренером, заявил «Чемпионату» бывший полузащитник «красно-белых» Хосе Мануэль Хурадо.

«Якин не преуспел в «Спартаке», потому что очень плохой тренер. Он просто не тренировал хорошо. Никто в команде не понимал, что должен делать. Один день Якин говорил одно, второй — другое», — сказал Хурадо.

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Якин проработал со «Спартаком» с июня 2014 года по май 2015-го. Команда заняла в чемпионате шестое место, не сумев квалифицироваться в еврокубки. С 2021 года Якин возглавляет сборную Швейцарии. На чемпионате мира в Катаре швейцарцы дошли до 1/8 финала, на Евро-2024 — до 1/4 финала.

Хурадо играл в «Спартаке» с 2012 по 2015 год. После России он играл за английский «Уотфорд», испанские «Кадис» и «Эспаньол», а также за клубы из Саудовской Аравии и Китая.

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