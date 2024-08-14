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Экс-футболист «Спартака» рассказал о драке Ари и Эменике на тренировке

Экс-футболист «Спартака» Макеев рассказал о драке Ари и Эменике на тренировке
Бывший защитник «Спартака» Евгений Макеев вспомнил историю, как двое легионеров подрались на одной из тренировок «красно-белых»
Ари и&nbsp;Эммануэль Эменике
Ари и Эммануэль Эменике (Фото: Nataliya Kondratenko / Russian Look / Global Look Press)

Бывший футболист «Спартака» Евгений Макеев рассказал на YouTube-канале «Коммент.Шоу», как однажды легионеры московского клуба Ари и Эммануэль Эменике подрались на тренировке.

По словам Макеева, Ари и Эменике ходили на разминке и подшучивали друг над другом. Эменике несколько раз сказал: «Ари, ты — chocolate (шоколад)». В ответ Ари назвал нигерийца гориллой. «И они начали драться. Самое главное, что этих кабанов вообще невозможно было разнять, потому что они здоровые. Там их тренер разнимал — и то успел получить. Одна из нелепейших драк», — рассказал Макеев.

Эменике выступал за «Спартак» с 2011 по 2013 год, стал с командой серебряным призером чемпионата России сезона 2011/12. Ари играл за «красно-белых» в 2010-2013 годах. В 2018-м бразильский форвард получил российское гражданство и успел сыграть два матча за национальную команду.

Макеев выступал за «Спартак» с 2009 по 2017 год. Сейчас 34-летний защитник играет за медиафутбольную команду «Родина Медиа».

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Спартак Москва драка Евгений Макеев Эммануэль Эменике Ари (футболист)
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