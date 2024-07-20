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Суперкомпьютер назвал шансы «Зенита» и «Спартака» на чемпионство в РПЛ

Суперкомпьютер Opta оценил шансы «Зенита» на чемпионство в РПЛ в 49,9%
«Зенит» является фаворитом турнира по версии Opta (49,9%), в тройку также вошли ЦСКА и «Локомотив». Самыми вероятными претендентами на вылет из РПЛ суперкомпьютер счел «Пари НН» и «Факел»
Футболист &laquo;Зенита&raquo; Андрей Мостовой
Футболист «Зенита» Андрей Мостовой (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Петербургский «Зенит» является главным претендентом на победу в РПЛ в сезоне 2024/25, его шансы на чемпионство составляют 49,9%, следует из прогноза суперкомпьютера статистической платформы Opta.

«Зенит» лидирует в списке фаворитов с большим отрывом, за ним следуют ЦСКА (13,1%), «Локомотив» (11,9%), «Краснодар» (9,2%), «Спартак» (8,9%), московское «Динамо» (5,1%). У других команд шансы менее 1%.

Фото: t.me/optarussia
Фото: t.me/optarussia

Наибольшие шансы на вылет из РПЛ по итогам сезона у «Пари НН» (40,6%) и «Факела» (10,7%).

Новички РПЛ «Акрон» и махачкалинское «Динамо» — наиболее вероятные претенденты на стыковые матчи (9,1 и 9,6% соответственно).

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Фото:Евдокимов Вячеслав / ТАСС

Букмекеры также считают главным фаворитом сезона «Зенит» — ставки на его победу принимаются с коэффициентами 1,50–1,60, но при этом в тройку претендентов вошли «Спартак» (8,00–9,00) и московское «Динамо» (11,00–12,00).

В прошлом сезоне чемпион РПЛ определился только в последнем туре — на титул претендовали «Зенит», «Динамо» и «Краснодар». «Бело-голубые» уступили кубанской команде (0:1) и заняли в итоге третье место, «Краснодар» стал вторым, а «Зенит» смог защитить титул чемпиона.

Первый тур нового сезона РПЛ стартовал в субботу, 20 июля.

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Анна Сатдинова
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Зенит ФК Спартак Москва ФК Динамо Москва ФК Динамо Махачкала ФК Акрон
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