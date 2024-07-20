Суперкомпьютер назвал шансы «Зенита» и «Спартака» на чемпионство в РПЛ
Петербургский «Зенит» является главным претендентом на победу в РПЛ в сезоне 2024/25, его шансы на чемпионство составляют 49,9%, следует из прогноза суперкомпьютера статистической платформы Opta.
«Зенит» лидирует в списке фаворитов с большим отрывом, за ним следуют ЦСКА (13,1%), «Локомотив» (11,9%), «Краснодар» (9,2%), «Спартак» (8,9%), московское «Динамо» (5,1%). У других команд шансы менее 1%.
Наибольшие шансы на вылет из РПЛ по итогам сезона у «Пари НН» (40,6%) и «Факела» (10,7%).
Новички РПЛ «Акрон» и махачкалинское «Динамо» — наиболее вероятные претенденты на стыковые матчи (9,1 и 9,6% соответственно).
Букмекеры также считают главным фаворитом сезона «Зенит» — ставки на его победу принимаются с коэффициентами 1,50–1,60, но при этом в тройку претендентов вошли «Спартак» (8,00–9,00) и московское «Динамо» (11,00–12,00).
В прошлом сезоне чемпион РПЛ определился только в последнем туре — на титул претендовали «Зенит», «Динамо» и «Краснодар». «Бело-голубые» уступили кубанской команде (0:1) и заняли в итоге третье место, «Краснодар» стал вторым, а «Зенит» смог защитить титул чемпиона.
Первый тур нового сезона РПЛ стартовал в субботу, 20 июля.
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