КДК открыл дело против Клаудиньо из «Зенита» за мат в адрес судьи

КДК открыл дело против бразильца из «Зенита» за мат в адрес судьи

Полузащитник Клаудиньо после матча с «Химками», в котором «Зенит» впервые в сезоне потерял очки, нецензурно выругался на резервного судью

Клаудиньо (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС рассмотрит оскорбительное поведение бразильского полузащитника «Зенита» Клаудиньо в матче пятого тура Российской премьер-лиги против «Химок». Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

«По материалам СМИ и открытых источников рассмотрим оскорбительное поведение футболиста ФК «Зенит» Клаудиньо. Футболист приглашен на заседание», — сказал Григорьянц.

«Зенит» 18 августа сыграл с «Химками» вничью со счетом 1:1. После финального свистка Клаудиньо несколько раз нецензурно выругался на русском языке в адрес резервного судьи, когда уходил с поля.

В матче против «Химок» «Зенит» впервые в сезоне потерял очки.

Клаудиньо в феврале 2023 года получил российское гражданство.