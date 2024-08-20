КДК открыл дело против бразильца из «Зенита» за мат в адрес судьи
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС рассмотрит оскорбительное поведение бразильского полузащитника «Зенита» Клаудиньо в матче пятого тура Российской премьер-лиги против «Химок». Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил глава КДК Артур Григорьянц.
«По материалам СМИ и открытых источников рассмотрим оскорбительное поведение футболиста ФК «Зенит» Клаудиньо. Футболист приглашен на заседание», — сказал Григорьянц.
«Зенит» 18 августа сыграл с «Химками» вничью со счетом 1:1. После финального свистка Клаудиньо несколько раз нецензурно выругался на русском языке в адрес резервного судьи, когда уходил с поля.
В матче против «Химок» «Зенит» впервые в сезоне потерял очки.
Клаудиньо в феврале 2023 года получил российское гражданство.
VK запустила аналог ушедшего из России сервиса Miro
Алаудинов призвал «не делать из восемнадцатилетних срочников детей»
Путин облегчил переезд иностранцев, «разделяющих российские ценности»
Умер напарник Познера по телемостам СССР — США Фил Донахью
Таяние вечной мерзлоты привело к появлению «гигантской ртутной бомбы»
Читайте форум РБК-Крипто в Telegram
Алиев за рулем Maybach прокатил Путина по Баку. Видео
Цены на мини-квартиры вырастут из-за запрета на их строительство в Москве
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов