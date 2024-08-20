Иранец Джавад рассказал, что предпочел махачкалинское «Динамо» «Зениту»
Иранский полузащитник махачкалинского «Динамо» Джавад рассказал «Матч ТВ», что имел предложения от петербургского «Зенита» и сербской «Црвены звезды».
«У меня были предложения от других клубов, прежде чем я перешел сюда. От «Зенита» и «Црвены Звезды», — сказал 21-летний футболист.
По словам Джавада, он выбрал «Динамо», чтобы прогрессировать. «Я просто решил перейти сюда для своего прогресса, для себя. И я счастлив здесь», — отметил игрок.
Полная фамилия иранца состоит из 25 букв, в РПЛ он заявлен как Мохаммаджавад Рамезан Хоссейннеджадмахаленколай.
Джавад дебютировал в чемпионате России 19 августа, выйдя во втором тайме на замену в матче с «Ахматом» и забив в итоге победный гол.
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