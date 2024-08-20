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Иранец Джавад рассказал, что предпочел махачкалинское «Динамо» «Зениту»

Новичок махачкалинского «Динамо» Джавад рассказал о предложениях от «Зенита»
Полузащитник сборной Ирана сообщил, что до перехода в «Динамо» у него были предложения из «Зенита» и сербской «Црвены звезды»
Джавад
Джавад (Фото: РПЛ)

Иранский полузащитник махачкалинского «Динамо» Джавад рассказал «Матч ТВ», что имел предложения от петербургского «Зенита» и сербской «Црвены звезды».

«У меня были предложения от других клубов, прежде чем я перешел сюда. От «Зенита» и «Црвены Звезды», — сказал 21-летний футболист.

По словам Джавада, он выбрал «Динамо», чтобы прогрессировать. «Я просто решил перейти сюда для своего прогресса, для себя. И я счастлив здесь», — отметил игрок.

Полная фамилия иранца состоит из 25 букв, в РПЛ он заявлен как Мохаммаджавад Рамезан Хоссейннеджадмахаленколай.

Джавад дебютировал в чемпионате России 19 августа, выйдя во втором тайме на замену в матче с «Ахматом» и забив в итоге победный гол.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Динамо Махачкала ФК Зенит Црвена звезда Мохаммаджавад Хосейннеджад (Джавад)
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