Игрок «Тоттенхэма» потерял сознание после столкновения в матче АПЛ
Уругвайский полузащитник «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур потерял сознание в результате столкновения с ганским игроком «Лестера» Абдулом Фатаву в матче первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщила газета The Sun.
Инцидент произошел на 71-й минуте. Бентанкур и Фатаву столкнулись головами, после чего футболист «Тоттенхэма» потерял сознание. Игрок пришел в себя через несколько минут после оказанной медицинской помощи. Он покинул поле на носилках и в кислородной маске. Вместо Бентанкура на поле появился 18-летний хавбек Арчи Грей.
«У него травма головы, поэтому ему нужно быть очень осторожным. Хорошие новости в том, что он в сознании и разговаривает», — заявил главный тренер «Тоттенхэма» Ангелоса Постекоглу.
27-летний Бентанкур выступает за «Тоттенхэм» с 2021 года. До этого он выступал в аргентинском «Бока Хуниорс» (2015–2017), туринском «Ювентусе» (2017–2022) в Серии А.
Матч завершился со счетом 1:1.
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