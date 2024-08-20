Игрок «Тоттенхэма» потерял сознание после столкновения в матче АПЛ

Полузащитник Родриго Бентанкур покинул поле на носилках после столкновения с игроком «Лестера» Абдулом Фатаву. По словам главного тренера «Тоттенхэма» Ангелоса Постекоглу, игрок пришел в себя и разговаривает

Фото: Global Look Press

Уругвайский полузащитник «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур потерял сознание в результате столкновения с ганским игроком «Лестера» Абдулом Фатаву в матче первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщила газета The Sun.

Инцидент произошел на 71-й минуте. Бентанкур и Фатаву столкнулись головами, после чего футболист «Тоттенхэма» потерял сознание. Игрок пришел в себя через несколько минут после оказанной медицинской помощи. Он покинул поле на носилках и в кислородной маске. Вместо Бентанкура на поле появился 18-летний хавбек Арчи Грей.

«У него травма головы, поэтому ему нужно быть очень осторожным. Хорошие новости в том, что он в сознании и разговаривает», — заявил главный тренер «Тоттенхэма» Ангелоса Постекоглу.

27-летний Бентанкур выступает за «Тоттенхэм» с 2021 года. До этого он выступал в аргентинском «Бока Хуниорс» (2015–2017), туринском «Ювентусе» (2017–2022) в Серии А.

Матч завершился со счетом 1:1.