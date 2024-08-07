Рекордсмен мира потерял сознание во время финала на Олимпиаде
Рекордсмен мира в беге на 3000 м с препятствиями Ламеха Гирма (Эфиопия) потерял сознание во время финала Олимпиады. Он задел ногой барьер, упал плашмя на дорожку и не смог подняться.
Как сообщает журналистка Джули Стюарт‑Бинкс, эфиопа унесли на носилках в подтрибунное помещение.
Гирма является серебряным призером Олимпиады в Токио на дистанции 3000 м с препятствиями. В феврале 2023 года он установил мировой рекорд в беге на 3000 м в помещении.
Золото в финальном забеге завоевал марокканец Суфиан Эль‑Баккали, показав результат 8 минут 6,05 секунды. Это его второе олимпийское золото в карьере, ранее спортсмен побеждал на Играх‑2020 в Токио в этой дисциплине. Серебряную медаль взял американец Кеннет Рукс (8.06,41), бронзовая награда досталась кенийцу Абрахаму Кибивоту (8.06,47).
Екатерина Мизулина отказалась принимать извинения Артемия Лебедева
Денис Мантуров поручил Минфину направить 1,8 млрд руб. для переселения жителей Курской области
Инсайдер сообщил о планах Apple выпустить iPhone Air
Продолжение сериала «Клиника» выйдет на экраны в ближайшие месяцы
В Дагестане шахматистка отравила соперницу ртутью
Автомобили в России подорожают вдвое
Силовики задержали мужчину во время росписи в загсе. Видео
Вратарь из Армении забил гол ударом от своих ворот. Видео
Подборка каналов РБК в Telegram