 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2024 в Париже ,  
0 

Рекордсмен мира потерял сознание во время финала на Олимпиаде

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Эфиопский бегун Ламеха Гирма задел ногой препятствие и упал, его унесли на носилках
Ламеха Гирма
Ламеха Гирма

Рекордсмен мира в беге на 3000 м с препятствиями Ламеха Гирма (Эфиопия) потерял сознание во время финала Олимпиады. Он задел ногой барьер, упал плашмя на дорожку и не смог подняться.

Как сообщает журналистка Джули Стюарт‑Бинкс, эфиопа унесли на носилках в подтрибунное помещение. 

Гирма является серебряным призером Олимпиады в Токио на дистанции 3000 м с препятствиями. В феврале 2023 года он установил мировой рекорд в беге на 3000 м в помещении.

Золото в финальном забеге завоевал марокканец Суфиан Эль‑Баккали, показав результат 8 минут 6,05 секунды. Это его второе олимпийское золото в карьере, ранее спортсмен побеждал на Играх‑2020 в Токио в этой дисциплине. Серебряную медаль взял американец Кеннет Рукс (8.06,41), бронзовая награда досталась кенийцу Абрахаму Кибивоту (8.06,47).

Екатерина Мизулина отказалась принимать извинения Артемия Лебедева

Денис Мантуров поручил Минфину направить 1,8 млрд руб. для переселения жителей Курской области

Инсайдер сообщил о планах Apple выпустить iPhone Air

Продолжение сериала «Клиника» выйдет на экраны в ближайшие месяцы

В Дагестане шахматистка отравила соперницу ртутью

Автомобили в России подорожают вдвое

Силовики задержали мужчину во время росписи в загсе. Видео

Вратарь из Армении забил гол ударом от своих ворот. Видео

Подборка каналов РБК в Telegram
Авторы
Теги
Грант Гетадарян Грант Гетадарян
летние Олимпийские игры сознание легкая атлетика состояние здоровья
Материалы по теме
Армения не смогла завоевать золото Олимпиады в Париже
Спорт
Украинец Беленюк остался без золота в борьбе. Что происходит на Олимпиаде
Спорт
Украинский нардеп Беленюк не смог выйти в финал Олимпиады в борьбе
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 августа
EUR ЦБ: 93,84 (+0,82) Инвестиции, 07 авг, 17:34 Курс доллара на 8 августа
USD ЦБ: 85,95 (+0,79) Инвестиции, 07 авг, 17:34
Курский губернатор сообщил, что Поддубный пришел в сознаниеПолитика, 00:16
Приведет ли к беспорядкам возвращение лидера сепаратистов в КаталониюПолитика, 00:00
На Украине зафиксировали первую смерть от штамма коронавируса FLiRTОбщество, 07 авг, 23:53
Рекордсмен мира потерял сознание во время финала на ОлимпиадеСпорт, 07 авг, 23:49
Армения не смогла завоевать золото Олимпиады в ПарижеСпорт, 07 авг, 23:32
Посольство обратилось к россиянам из-за беспорядков в ВеликобританииПолитика, 07 авг, 23:30
В больнице рассказали о состоянии ПоддубногоПолитика, 07 авг, 23:27
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
ВГТРК сообщила о ранении ПоддубногоПолитика, 07 авг, 22:59
ФБР обыскала дом экс-разведчика Скотта РиттераПолитика, 07 авг, 22:55
Депутат Саблин сообщил, что Поддубный выжилПолитика, 07 авг, 22:45
Госдеп назвал атаку на Курскую область суверенным делом УкраиныПолитика, 07 авг, 22:29
Патриарх заявил о целенаправленных ударах ВСУ по храмам в Курской областиПолитика, 07 авг, 22:23
В Нигерии задержали поляков, поднимавших российские флагиПолитика, 07 авг, 22:10
Военные эксперты не увидели смысла в атаке ВСУ на Курскую областьПолитика, 07 авг, 21:55