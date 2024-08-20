Самые неожиданные вызовы в сборную России по футболу

Нападающий Герман Онугха из чемпионата Дании вошел в расширенный состав сборной России. Самые неожиданные вызовы в национальную команду по футболу — в материале «РБК Спорт»

Герман Онугха (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Нападающий датского «Вайле» Герман Онугха вошел в расширенный состав сборной России на тренировочный сбор, в рамках которого команда Валерия Карпина проведет матчи с Вьетнамом и Таиландом. В предварительный список вошли 38 игроков, в том числе пять вратарей. Окончательный список будет объявлен в конце августа.

«На ближайший сбор, возможно, вызовем нового для сборной нападающего — Германа Онугху. Он выступает в чемпионате Дании и в прошлом сезоне показал высокую результативность, забив 15 мячей», — отметил Карпин.

28-летний форвард признался, что пока у него нет никаких эмоций от попадания в расширенный список сборной. «Вот когда попаду в финальный состав сборной, тогда порадуюсь еще больше. Но из штаба сборной России со мной уже связывались по поводу документов», — отметил футболист.

Онугха родился в Москве, у него также есть гражданство Нигерии. Контракт 28-летнего форварда с датским клубом рассчитан до лета 2025 года. В РПЛ Онугха провел 40 матчей за «Краснодар», «Тамбов», «Рубин» и «Крылья» и забил шесть голов.

«РБК Спорт» собрал список самых необычных футболистов, которых вызывали в сборную России.

Никита Хайкин

Никита Хайкин (Фото: Global Look Press)

Вратарь Никита Хайкин начал профессиональную карьеру в России, но так и не сыграл ни одного матча в Российской премьер-лиге. На молодежном уровне Хайкин играл в академиях «Торпедо» и «Динамо», а затем провел несколько лет в Англии — с 2009-го по 2013-й россиянин играл в академиях «Челси», «Портсмута» и «Рединга».



В 2013 году голкипер отправился на просмотр в португальский «Насьонал». В 2015-м, после полугода без игровой практики, Хайкин вернулся в Россию. Сначала он попал в саранскую «Мордовию» Юрия Семина, а затем в краснодарскую «Кубань». И там, и там Хайкин выступал за молодежку, но так и не провел ни одного матча в РПЛ.



В сезоне 2016/17 Хайкин отправился в Израиль, где получил местное гражданство и выиграл первый трофей — Кубок Израиля с «Бней Иегуда». Затем Хайкин провел год в «Хапоэле» и уже оттуда отправился в норвежский «Будё-Глимт». В его составе он дважды становился чемпионом страны — в 2020 и 2021 годах. В октябре 2021 года Хайкина впервые вызвали в сборную России на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против команд Кипра и Хорватии. Правда, тогда за национальную команду он так и не дебютировал.

Денис Лактионов

Денис Лактионов (Фото: Stanley Chou / Getty Images)

Полузащитник Денис Лактионов в 1994 и 1995 годах выступал за клуб второй лиги «Сахалин» (Холмск). В 1995-м он стал лучшим бомбардиром в сахалинской команде, после чего 19-летний Лактионов продолжил карьеру в Южной Корее. С 1996 по 2007 год он выступал за клубы этой страны.

В начале 2000-х Лактионова сначала пригласили в олимпийскую команду, потом — в молодежную. Перед чемпионатом мира 2002 года в Японии и Южной Корее он получил приглашение в главную сборную. Лактионов дебютировал в составе сборной России 17 мая 2002 года в матче со сборной Белоруссии (1:1) в рамках московского Кубка LG. Однако тренерский штаб Олега Романцева не включил его в окончательный список сборной на мундиаль.

После неудачного выступления сборной России на чемпионате и смены тренерского штаба Лактионов повторно был вызван в расположение команды и сыграл еще в одном товарищеском матче со сборной Швеции (1:1). После этого в сборную полузащитник больше не приглашался.

В 2003 году Лактионов мог перейти в ЦСКА, но трансфер сорвался. По словам игрока, он подписал контракт на два года, но так и не провел ни одной игры. «Потом подписал контракт на два года, но ни одной игры не провел: неделю потренировался, они на выезд поехали, а я — обратно в Корею. Не хочу в эту тему углубляться. Я хотел за ЦСКА играть, но там так обстоятельства сложились. Поверьте, что по-другому поступить не мог. А после истории с ЦСКА решил, что в Россию больше ни ногой — только если на закате карьеры поиграть», — сказал Лактионов в интервью Sports.ru.

Лактионов принял гражданство Кореи, в которой выступал до 2007 года, и получил имя Ли Сон Нам. Потом игрок вернулся в Россию — сначала поиграл за «Сибирь», а после перешел в «Томь» к Валерию Непомнящему играющим тренером.

Владислав Лемиш

Нападающий Владислав Лемиш является воспитанником футбольной школы «Трудовые резервы» из Баку выступал за команды «Нефтчи» (Баку, 1988–1989), «Кубань» (Краснодар,1990–1991, 1992). В 1992 году он стал лучшим бомбардиром краснодарской команды в чемпионате России, забив пять мячей.

В августе 1992 года сборная России провела товарищеский матч против Мексики (2:0). Он вышел на замену на 11 минут. В том же году форвард перешел в испанский «Эспаньол», но в самом клубе не закрепился, а был отдан в аренду «Паламосу». Больше Лемиш не вызывался в российскую сборную. «Наверное, это повлияло на выбор тренеров сборной, которые не стали звать игрока из Сегунды», — предполагал Лемиш.

В 1994 году он перешел в ЦСКА, но не сумел закрепиться из-за травм и недоверия тренера Бориса Копейкина. В том же году он провел один матч в составе сборной Азербайджана. Также Лемиш выступал за юношескую сборную СССР. В 1987 году стал чемпионом мира среди юношей (до 17 лет) на турнире в Канаде.

Виктор Будянский

Полузащитник Виктор Будянский выступал за клубы низших лиг «Маяк» (Харьков) и «Металлург» (Старый Оскол). Он вызывался в юниорскую сборную России (до 16 лет), а также участвовал на чемпионате Европы (2001) среди юниоров.

С 2001 года он выступал за юношескую команду туринского «Ювентуса», а в мае 2004 года сыграл два матча за основную команду. Он также выступал в аренде за «Реджину» и «Авеллино 1912», а в сезоне 2006/07 стал основным игроком «Асколи».

В составе сборной России Будянский дебютировал в 2007 году: 2 июня в матче с Андоррой он вышел на поле на 57-й минуте. 6 июня в игре с командой Хорватии полузащитник вышел в стартовом составе, но был заменен после первого тайма.

В том же году он перешел «Удинезе», который отдал его в аренду в «Лечче». Уже в 2009 году Будянский был арендован «Химками» на правах аренды. Однако он сыграл лишь в девяти играх чемпионата. В 25 лет провел свой последний матч в профессиональном футболе.

Сергей Мандреко

Полузащитник Сергей Мандреко начал свою карьеру в таджикском «Вахше». С 1990 по 1992 год выступал за клуб «Памир» (Душанбе) в двух последних чемпионатах СССР (1990, 1991) и в чемпионате Таджикистана.

В 1991 году стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира (до 20 лет) в Португалии в составе сборной СССР. В том же году сыграл два матча за олимпийскую сборную СССР.

В 1992 году он провел пять матчей за сборную: сыграл четыре игры за сборную СНГ, одну за сборную Таджикистана. В 1994-м полузащитник провел первый и последний матч в составе сборной России: Мандреко сыграл в товарищеском матче против Австрии (3:0).

С 1992 по 1997 год полузащитник играл за венский «Рапид». Также он выступал в «Герте» (1997–2000), «Бохуме» (2000–2003), «Маттерсбурге» (2003–2005) и «Парндорфе» (2005).