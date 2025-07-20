Янник Синнер и Новак Джокович снялись с «Мастерса» в Торонто
Первая ракетка мира Янник Синнер и шестая ракетка мира Новак Джокович снялись с турнира категории ATP-1000 в Торонто, сообщается на официальном сайте турнира.
Причины неучастия Синнера и Джоковича — необходимость дополнительного времени на восстановление после выступления на Уимблдоне. Также турнир пропустит пятая ракетка мира Джек Дрейпер из-за травмы левой руки, полученной на том же турнире.
На Уимблдоне, завершившемся 13 июля, Синнер сначала в полуфинале одержал победу над Джоковичем, а затем в финале обыграл испанца Карлоса Алькараса и впервые стал победителем этого турнира.
В активе Джоковича четыре победы на канадском «Мастерсе», а Синнер выигрывал этот турнир в 2023 году.
Турнир «Мастерс» в Торонто пройдет с 26 июля по 7 августа. В прошлом году победу одержал Алексей Попырин из Австралии.
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