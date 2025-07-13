Синнер обыграл Алькараса и впервые в карьере стал победителем Уимблдона

В финале итальянец Янник Синнер обыграл Карлоса Алькараса, вторую ракетку мира, со счетом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

Янник Синнер (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Итальянский теннисист, первая ракетка мира Янник Синнер стал победителем Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».

В финале 23-летний Синнер обыграл Карлоса Алькараса, вторую ракетку мира, со счетом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

Синнер дважды побеждал на Australian Open (2024, 2025) и один раз на US Open (2024). В этом сезоне итальянец пропустил три месяца из-за дисквалификации за стероид клостебол.

Алькарас третий год подряд сыграл в финале Уимблдона, оба предыдущих раза турнир испанец выиграл, победив в финале Джоковича.

Общий призовой фонд турнира составляет £53,55 млн.