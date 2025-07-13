Синнер обыграл Алькараса и впервые в карьере стал победителем Уимблдона
Итальянский теннисист, первая ракетка мира Янник Синнер стал победителем Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».
В финале 23-летний Синнер обыграл Карлоса Алькараса, вторую ракетку мира, со счетом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.
Синнер дважды побеждал на Australian Open (2024, 2025) и один раз на US Open (2024). В этом сезоне итальянец пропустил три месяца из-за дисквалификации за стероид клостебол.
Алькарас третий год подряд сыграл в финале Уимблдона, оба предыдущих раза турнир испанец выиграл, победив в финале Джоковича.
Общий призовой фонд турнира составляет £53,55 млн.
Лавров рассказал об инициативе КНДР об участии военных в боях под Курском
Александр Торбахов перестал быть совладельцем «ВымпелКома»
Трамп — о России и Украине: «кое-что будет происходить»
Путин утвердил Основы государственной языковой политики России. Что это значит
Когда ведущие вузы начнут переходить на новую систему высшего образования
МЭА поставило под сомнение способность России сохранить добычу нефти
Глава разведки Украины считает возможным прекратить огонь «как можно скорее»
Глава Генштаба Франции назвал страну «приоритетной целью Кремля»
Похороны экс-министра транспорта Романа Старовойта. Фото
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов