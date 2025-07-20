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Спорт ,  
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Отстраненный за ставки Писарский заявил о намерении возобновить карьеру

Дисквалифицированный за ставки Писарский выразил уверенность в своем возвращении
В июле Владимир Писарский был отстранен от футбола на четыре года (три условно) за нарушение правил о ставках. Расследование РФС установило, что игрок перевел деньги другу в день первого стыкового матча «Сочи», за который он играл
Фото: пресс-служба ФК «Сочи»
Фото: пресс-служба ФК «Сочи»

Нападающий Владимир Писарский, отстраненный по делу о ставке, выразил уверенность, что сможет вернуться к профессиональной карьере после окончания дисквалификации. Об этом сообщил юрист спортсмена Антон Смирнов, опубликовав комментарий Писарского в своем телеграм-канале.

В июле комитет по этике РФС принял решение дисквалифицировать футболиста на четыре года (из них три года условно) из-за нарушения правил, связанных со ставками. Форвард, принадлежавший «Крыльям Советов», выступал в аренде за «Сочи». Вскоре после этого самарский клуб расторг с ним контракт.

«Буду принимать эту ситуацию, идти дальше, знаю, на что я способен, хоть в последнее время не удавалось показать этого. Но я уверен, что эта ситуация сделает меня сильнее, смогу вернуться и доказать, что могу хорошо играть в футбол и радовать болельщиков», — сказал Писарский.

В своем сообщении Писарский поблагодарил людей, которые его поддерживают в сложившейся ситуации. Также он попрощался с болельщиками «Сочи» и «Крыльев Советов», поскольку, будучи игроком самарского клуба, выступал за «Сочи» в аренде.

Писарский отметил, что благодарен болельщикам за «теплый прием и поддержку, которые поддерживали и в горести, и в радости». Футболист также извинился за, вероятно, не оправдавшиеся ожидания, уточнив, что этому были свои причины: «болезнь родного человека, суды, ДТП, панические атаки».

30 июня Metaratings и телеграм-канал «Мутко против» сообщили, что РФС проведет разбирательство в отношении Писарского в связи с информацией от букмекеров о возможной ставке, сделанной через посредника, на его удаление в первом стыковом матче.

Комитет по этике РФС установил, что Писарский, выступая за «Сочи», в день первого стыкового матча за право играть в РПЛ против «Пари НН», перевел крупную сумму денег на карту своего друга.

Футболист знал о планах друга использовать эти средства для ставок на исход стыковых матчей в букмекерских конторах. При этом часть ставок была сделана на то, что «Сочи» не сможет выйти в премьер-лигу.

2 июля Писарский обратился в правоохранительные органы с просьбой проверить действия гендиректора «Бетсити» Алексея Коршкова и должностных лиц РФС. Как сообщил юрист футболиста, заявление подано по статье 272.1 УК (незаконные использование, передача, сбор или хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные; наказывается лишением свободы на срок до четырех лет).

В прошлом сезоне 29-летний Писарский провел 30 матчей за «Сочи», отметившись шестью голами и пятью результативными передачами.

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Теги
Полина Мельникова
Футбол Владимир Писарский Российская премьер-лига (РПЛ) ставки на спорт дисквалификация
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