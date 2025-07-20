Бывший тренер сборной России согласился стать главным тренером клуба КХЛ

Владимир Крикунов отметил, что обсуждал с генеральным директором «Сочи» Игорем Григоренко контракт с клубом на один год

Владимир Крикунов (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов сообщил ТАСС, что согласился возглавить клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи».

«Мне позвонил Игорь Григоренко из «Сочи», предложил поработать главным тренером. Я дал согласие, подробности обсудим, как я приеду из Латвии. Обсуждали контракт на год», — сказал Крикунов.

Вячеслав Козлов, который возглавил «Сочи» 3 июня, покинул пост главного тренера клуба 19 июля.

В прошедшем сезоне чемпионата «Фонбет» — КХЛ «Сочи» занял последнее место в Западной конференции, потеряв шансы на выход в плей-офф за месяц до конца регулярного чемпионата.

75-летний Крикунов ранее возглавлял «Ак Барс» (1999–2001, 2011–2012), «Нефтехимик» (2001–2004, 2008–2011, 2013, 2014–2016), рижское «Динамо» (2021–2022), казахстанский «Барыс» (2012–2013), екатеринбургский «Автомобилист» (2016–2018) и московское «Динамо» (2004–2008, 2018–2021). Также специалист возглавлял сборные Словении (1995–1996), Казахстана (2012–2013) и России (2004–2006).