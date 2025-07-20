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Спорт ,  
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Бывший тренер сборной России согласился стать главным тренером клуба КХЛ

Бывший тренер сборной Крикунов согласился стать главным тренером клуба КХЛ
Владимир Крикунов отметил, что обсуждал с генеральным директором «Сочи» Игорем Григоренко контракт с клубом на один год
Владимир Крикунов
Владимир Крикунов (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов сообщил ТАСС, что согласился возглавить клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи».

«Мне позвонил Игорь Григоренко из «Сочи», предложил поработать главным тренером. Я дал согласие, подробности обсудим, как я приеду из Латвии. Обсуждали контракт на год», — сказал Крикунов.

Клуб КХЛ уволил назначенного полтора месяца назад главного тренера
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Фото:телеграм-канал ХК «Сочи»

Вячеслав Козлов, который возглавил «Сочи» 3 июня, покинул пост главного тренера клуба 19 июля.

В прошедшем сезоне чемпионата «Фонбет» — КХЛ «Сочи» занял последнее место в Западной конференции, потеряв шансы на выход в плей-офф за месяц до конца регулярного чемпионата.

75-летний Крикунов ранее возглавлял «Ак Барс» (1999–2001, 2011–2012), «Нефтехимик» (2001–2004, 2008–2011, 2013, 2014–2016), рижское «Динамо» (2021–2022), казахстанский «Барыс» (2012–2013), екатеринбургский «Автомобилист» (2016–2018) и московское «Динамо» (2004–2008, 2018–2021). Также специалист возглавлял сборные Словении (1995–1996), Казахстана (2012–2013) и России (2004–2006).

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Хоккей КХЛ ХК Сочи Владимир Крикунов
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