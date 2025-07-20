Бывший тренер сборной России согласился стать главным тренером клуба КХЛ
Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов сообщил ТАСС, что согласился возглавить клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи».
«Мне позвонил Игорь Григоренко из «Сочи», предложил поработать главным тренером. Я дал согласие, подробности обсудим, как я приеду из Латвии. Обсуждали контракт на год», — сказал Крикунов.
Вячеслав Козлов, который возглавил «Сочи» 3 июня, покинул пост главного тренера клуба 19 июля.
В прошедшем сезоне чемпионата «Фонбет» — КХЛ «Сочи» занял последнее место в Западной конференции, потеряв шансы на выход в плей-офф за месяц до конца регулярного чемпионата.
75-летний Крикунов ранее возглавлял «Ак Барс» (1999–2001, 2011–2012), «Нефтехимик» (2001–2004, 2008–2011, 2013, 2014–2016), рижское «Динамо» (2021–2022), казахстанский «Барыс» (2012–2013), екатеринбургский «Автомобилист» (2016–2018) и московское «Динамо» (2004–2008, 2018–2021). Также специалист возглавлял сборные Словении (1995–1996), Казахстана (2012–2013) и России (2004–2006).
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