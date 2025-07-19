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Спорт ,  
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Клуб КХЛ уволил назначенного полтора месяца назад главного тренера

Клуб КХЛ «Сочи» уволил Вячеслава Козлова спустя полтора месяца после назначения
Двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Козлов возглавил «Сочи» в начале июня, но был уволен еще до начала нового сезона КХЛ
Фото: телеграм-канал ХК «Сочи»
Фото: телеграм-канал ХК «Сочи»

«Сочи» принял решение прекратить сотрудничество с главным тренером Вячеславом Козловым и его ассистентом Александром Савченковым. Об этом сообщается в телеграм-канале клуба КХЛ.

«Нами принято взвешенное решение, и в новый сезон мы идем с новыми задачами и амбициозными целями. Уверен, что при поддержке многочисленных болельщиков нам по силам вернуть «Сочи» в число участников Кубка Гагарина», — сказал генеральный директор клуба Игорь Григоренко.

По словам Григоренко, в приоритете клуба и нового главного тренера, имя которого будет объявлено в ближайшее время, развитие хоккея и молодого поколения.

53-летний Козлов был назначен главным тренером «Сочи» в начале июня. Таким образом, он не провел ни одного матча в клубе.

Для Козлова это должен был быть первый опыт работы главным тренером в КХЛ, ранее он также входил в тренерские штабы омского «Авангарда» и московского «Спартака».

В прошедшем сезоне чемпионата «Фонбет» — КХЛ «Сочи» занял последнее место в Западной конференции, потеряв шансы на выход в плей-офф за месяц до конца регулярного чемпионата.

Козлов — двукратный обладатель Кубка Стэнли («Детройт Ред Уингз» в 1997, 1998 годах) и двукратный обладатель Кубка Гагарина («Салават Юлаев» в 2011-м; «Динамо» в 2012-м).

Козлов, который играл в составе знаменитой «русской пятерки» в «Детройте», занимает десятое место по набранным очкам (853) среди россиян в истории НХЛ и шестое место по количеству матчей (1182).

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Сочи Вячеслав Козлов
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