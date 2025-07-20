Россияне заняли шестое место в смешанной эстафете по плаванию на чемпионате мира

Россияне заняли шестое место в смешанной эстафете по плаванию на ЧМ

В составе российской команды выступали Маргарита Ершова, Ксения Мишарина, Савелий Лузин и Денис Адеев, которые продемонстрировали результат 1 час 10 минут 24 секунды

Маргарита Ершова (Фото: Quinn Rooney / Getty Images)

Российские спортсмены заняли шестое место по итогам смешанной эстафеты 4х1500 м по плаванию на открытой воде на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

В составе команды выступали Маргарита Ершова, Ксения Мишарина, Савелий Лузин и Денис Адеев, которые продемонстрировали результат 1 час 10 минут 24 секунды.

Первое место заняла сборная Германии (1:09.13,30), следом расположились команды Италии и Венгрии.

На нынешнем чемпионате мира смешанная эстафета стала последней дисциплиной в плавании на открытой воде. Россияне не сумели завоевать медалей.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Российские спортсмены представлены во всех видах спорта, кроме хайдайвинга и водного поло. Они выступают в нейтральном статусе.