Россияне заняли шестое место в смешанной эстафете по плаванию на ЧМ
Российские спортсмены заняли шестое место по итогам смешанной эстафеты 4х1500 м по плаванию на открытой воде на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.
В составе команды выступали Маргарита Ершова, Ксения Мишарина, Савелий Лузин и Денис Адеев, которые продемонстрировали результат 1 час 10 минут 24 секунды.
Первое место заняла сборная Германии (1:09.13,30), следом расположились команды Италии и Венгрии.
На нынешнем чемпионате мира смешанная эстафета стала последней дисциплиной в плавании на открытой воде. Россияне не сумели завоевать медалей.
Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Российские спортсмены представлены во всех видах спорта, кроме хайдайвинга и водного поло. Они выступают в нейтральном статусе.
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