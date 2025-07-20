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Спорт ,  
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Месси обошел Роналду по числу голов без учета пенальти

Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» отметился двумя забитыми мячами в матче MLS и обошел Криштиану Роналду по количеству голов за карьеру без учета пенальти
Лионель Месси
Лионель Месси (Фото: Global Look Press)

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси обошел форварда «Ан-Насра» Криштиану Роналду по количеству забитых мячей за карьеру без учета пенальти.

Месси 20 июля отметился дублем в матче регулярного чемпионата MLS против «Нью-Йорк Ред Буллз» (5:1).

На счету аргентинца стало 764 гола, которые он забил не с пенальти. В активе Роналду 763 забитых мяча без учета 11-метровых ударов.

Месси первым в истории сделал дубли в четырех матчах MLS подряд
Спорт
Лионель Месси

Роналду (938 голов в 1281 матче) и Месси (874 гола в 1114 играх) занимают два первых места в списке лучших бомбардиров в истории футбола.

Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Месси — самый титулованный футболист в истории. Среди его главных наград — победа со сборной Аргентины на чемпионате мира (2022), четыре победы в Лиге чемпионов, десять побед в чемпионате Испании.

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Альвина Цаканян
Футбол Лионель Месси Криштиану Роналду Интер Майами
Лионель Месси фото
Лионель Месси
спортсмен, футболист
24 июня 1987 года
Криштиану Роналду фото
Криштиану Роналду
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