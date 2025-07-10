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Спорт ,  
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Месси первым в истории сделал дубли в четырех матчах MLS подряд

Месси в четырех играх MLS записал на свой счет восемь голов и четыре передачи
Лионель Месси
Лионель Месси (Фото: Michael Owens / Getty Images)

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси забил два мяча в ворота «Нью-Инглэнд Революшн» (2:1) в гостевом матче регулярного чемпионата североамериканской MLS.

Месси стал первым игроком в истории MLS, который сделал дубли в четырех играх подряд. Ранее он забил по два мяча в двух встречах с «Монреалем» (4:1 и 4:2) и в игре с «Коламбус Крю» (5:1).

Также в этих четырех играх 38-летний аргентинец записал на свой счет четыре голевых передачи.

В активе Лионеля Месси 14 голов в 15 матчах нынешнего сезона MLS. C учетом всех турниров на счету аргентинца 20 голов в сезоне.

За «Интер Майами» Месси выступает с 2023 года. Всего на его счету 54 гола и 25 передач за клуб. Он является самым результативным игроком в истории команды, которая образовалась в 2018 году.

Действующий контракт Месси с «Интер Майами» истекает в декабре 2025 года.

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Лионель Месси
спортсмен, футболист
24 июня 1987 года
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