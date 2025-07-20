Россиянин проиграл бывшему претенденту на титул UFC
Российский боец Роман Копылов проиграл бразильцу Пауло Косте на турнире UFC 318, который проходит в Новом Орлеане (США, штат Луизиана).
Поединок в средней весовой категории продлился все три раунда и завершился победой бразильца единогласным решением судей.
На счету 34-летнего Копылова 14 побед и четыре поражения в ММА. В UFC он выступает с 2019 года, дважды получал бонусы за лучшее выступление вечера.
Коста является бывшим претендентом на чемпионский пояс UFC. В сентябре 2020 года он проиграл в титульном поединке техническим нокаутом нигерийцу Исраэлю Адесанье. Всего в активе 34-летнего Косты 15 побед и четыре поражения.
Суд рассмотрит апелляцию по делу о замене сотрудника искусственным интеллектом
В Южной Корее из-за ливней погибли четыре человека
ЕС согласовал «жесткий» пакет антироссийских санкций
Жителя Крыма задержали из-за передачи данных украинской разведке
Bloomberg узнал, какая страна обсуждает участие в плане США по Украине
В Северной Осетии двух подростков заподозрили в совершении преступлений террористической направленности
Сечин выступил за корректировку диапазона отклонения топливных цен
Власти оценили ущерб от разлива нефти в Енисее
Telegram откроет представительство в России
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов