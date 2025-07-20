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Спорт ,  
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Россиянин проиграл бывшему претенденту на титул UFC

Россиянин Копылов проиграл бывшему претенденту на титул UFC Косте
Поединок Романа Копылова и Пауло Косты продлился все три раунда и завершился победой бразильца единогласным решением судей
Пауло Коста и Роман Копылов
Пауло Коста и Роман Копылов (Фото: Jonathan Bachman / Getty Images)

Российский боец Роман Копылов проиграл бразильцу Пауло Косте на турнире UFC 318, который проходит в Новом Орлеане (США, штат Луизиана).

Поединок в средней весовой категории продлился все три раунда и завершился победой бразильца единогласным решением судей.

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На счету 34-летнего Копылова 14 побед и четыре поражения в ММА. В UFC он выступает с 2019 года, дважды получал бонусы за лучшее выступление вечера.

Коста является бывшим претендентом на чемпионский пояс UFC. В сентябре 2020 года он проиграл в титульном поединке техническим нокаутом нигерийцу Исраэлю Адесанье. Всего в активе 34-летнего Косты 15 побед и четыре поражения.

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