Стал известен следующий соперник лучшего российского тяжеловеса в UFC

Поединок против бразильца Жаилтона Алмейды состоится 25 октября на турнире UFC в Абу-Даби, сообщили ТАСС и MMA Fighting со ссылкой на источники. UFC еще не объявляла об этом бое

Александр Волков (Фото: Steve Marcus / Getty Images)

Российский боец Александр Волков проведет поединок с бразильцем Жаилтоном Алмейдой на турнире в Абу-Даби 25 октября, сообщили ТАСС в команде россиянина. Об этом также рассказали несколько источников MMA Fighting.

«Планируется, что это будет соглавный поединок. В случае победы Александр проведет бой за титул», — сказал собеседник ТАСС.

По словам источников MMA Fighting, контракты еще не подписаны, но стороны устно договорились о встрече в ОАЭ.

UFC еще не объявляла об этом поединке. Тренер Волкова Тарас Кияшко заявил «Матч ТВ», что, «скорее всего, Александр подерется с Алмейдой».

«Мы можем об этом говорить, когда UFC официально разместит это на своих страницах, на сайте, — сказал он. — Мы с Алмейдой уже один раз контракт подписали, в результате дрались с Серегой Павловичем».

В своем последнем бою в декабре 2024 года российский боец уступил раздельным решением судей французу Сирилу Гану. Всего на счету 36-летнего Волкова 38 побед и 11 поражений в смешанных единоборствах. Он занимает второе место в рейтинге лучших тяжеловесов UFC.

У 34-летнего Алмейды 22 победы и три поражения. Бразилец располагается на пятой строчке рейтинга UFC в тяжелом весе.