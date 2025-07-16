Стал известен следующий соперник лучшего российского тяжеловеса в UFC
Российский боец Александр Волков проведет поединок с бразильцем Жаилтоном Алмейдой на турнире в Абу-Даби 25 октября, сообщили ТАСС в команде россиянина. Об этом также рассказали несколько источников MMA Fighting.
«Планируется, что это будет соглавный поединок. В случае победы Александр проведет бой за титул», — сказал собеседник ТАСС.
По словам источников MMA Fighting, контракты еще не подписаны, но стороны устно договорились о встрече в ОАЭ.
UFC еще не объявляла об этом поединке. Тренер Волкова Тарас Кияшко заявил «Матч ТВ», что, «скорее всего, Александр подерется с Алмейдой».
«Мы можем об этом говорить, когда UFC официально разместит это на своих страницах, на сайте, — сказал он. — Мы с Алмейдой уже один раз контракт подписали, в результате дрались с Серегой Павловичем».
В своем последнем бою в декабре 2024 года российский боец уступил раздельным решением судей французу Сирилу Гану. Всего на счету 36-летнего Волкова 38 побед и 11 поражений в смешанных единоборствах. Он занимает второе место в рейтинге лучших тяжеловесов UFC.
У 34-летнего Алмейды 22 победы и три поражения. Бразилец располагается на пятой строчке рейтинга UFC в тяжелом весе.
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