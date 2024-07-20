ЦСКА и «Ростов» сыграли первую нулевую ничью в новом сезоне РПЛ

ЦСКА и «Ростов» не забили друг другу голов в первом туре РПЛ

Матч прошел в Ростове-на-Дону и завершился со счетом 0:0

Фото: Телеграм-канал ПФК ЦСКА

«Ростов» сыграл вничью с московским ЦСКА в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч в Ростове-на-Дону завершился без забитых мячей.

Во втором туре армейцы, которых в межсезонье возглавил Марко Николич, сыграют с «Пари НН» 27 июля, а команда Валерия Карпина днем ранее встретится в Самаре с «Крыльями Советов».

В прошлом сезоне ЦСКА занял шестое место в РПЛ, «Ростов» — седьмое.