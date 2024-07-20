ЦСКА и «Ростов» не забили друг другу голов в первом туре РПЛ
«Ростов» сыграл вничью с московским ЦСКА в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Матч в Ростове-на-Дону завершился без забитых мячей.
Во втором туре армейцы, которых в межсезонье возглавил Марко Николич, сыграют с «Пари НН» 27 июля, а команда Валерия Карпина днем ранее встретится в Самаре с «Крыльями Советов».
В прошлом сезоне ЦСКА занял шестое место в РПЛ, «Ростов» — седьмое.
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