«Динамо» впервые с 2001 года обыграло «Факел»

Матч завершился со счетом 3:1. От разгрома «Факел» спасся на 74-й минуте благодаря голу Маркова. «Бело-голубые» еще в первом тайме остались в меньшинстве

Фото: Телеграм-канал ФК «Динамо»

Московское «Динамо» победило воронежский «Факел» в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч в Москве завершился со счетом 3:1.

У «Динамо» мячи забили Иван Лепский (3-я минута), Муми Нгамалё (21) и Ярослав Гладышев (28), у «Факела» на 74-й отличился Евгений Марков.

На 39-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления Даниила Фомина, у «Факела» в компенсированное время матча вторую желтую карточку заработал Сергей Брызгалов.

Динамовцы обыграли воронежскую команду впервые с 2001 года. «Факел» вернулся в РПЛ в 2022 году, после чего один раз победил «бело-голубых» и трижды сыграл с ними вничью.

19-летний Лепский, сыгравший всего второй матч в РПЛ, стал самым молодым центральным защитником «Динамо» в XXI веке, забившим в турнире. Он опередил Сабу Сазонова, который впервые отличился за «бело-голубых» в 21 год.

«Факел» впервые после возвращения в РПЛ пропустил три гола в первом тайме. В предыдущий раз это было в 2001 году, также в матче с «Динамо» (2:6).

Во втором туре 27 июля «Динамо» примет «Локомотив», а «Факел» сыграет с тольяттинским «Акроном».