«Динамо» впервые с 2001 года обыграло «Факел»
Московское «Динамо» победило воронежский «Факел» в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Матч в Москве завершился со счетом 3:1.
У «Динамо» мячи забили Иван Лепский (3-я минута), Муми Нгамалё (21) и Ярослав Гладышев (28), у «Факела» на 74-й отличился Евгений Марков.
На 39-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления Даниила Фомина, у «Факела» в компенсированное время матча вторую желтую карточку заработал Сергей Брызгалов.
Динамовцы обыграли воронежскую команду впервые с 2001 года. «Факел» вернулся в РПЛ в 2022 году, после чего один раз победил «бело-голубых» и трижды сыграл с ними вничью.
19-летний Лепский, сыгравший всего второй матч в РПЛ, стал самым молодым центральным защитником «Динамо» в XXI веке, забившим в турнире. Он опередил Сабу Сазонова, который впервые отличился за «бело-голубых» в 21 год.
«Факел» впервые после возвращения в РПЛ пропустил три гола в первом тайме. В предыдущий раз это было в 2001 году, также в матче с «Динамо» (2:6).
Во втором туре 27 июля «Динамо» примет «Локомотив», а «Факел» сыграет с тольяттинским «Акроном».
Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня
Трудности найма. Как подбирают и удерживают производственный персонал
Тренды производства и торговли минеральными удобрениями
Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации
На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности
Живой организм. Кто и зачем развивает биотехнологии в России
Четыре кита цифровизации. На что делают ставку компании-лидеры
Фактор успеха. От чего зависят результаты цифровой трансформации