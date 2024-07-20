МОК утвердил смену гражданства российской вице-чемпионки Токио в гребле
Исполком МОК утвердил смену гражданства вице-чемпионки Игр в Токио и чемпионки Европы в академической гребле Анны Пракатень с российского на узбекистанское. Об этом сообщается на сайте МОК.
О планах Пракатень выступать за Узбекистан стало известно в апреле прошлого года, после чего она выиграла золото на Азиатских играх в Ханчжоу.
В Федерации гребного спорта России уход Пракатень называли серьезной потерей.
Пракатень родилась в Минске и до 2016 года представляла Белоруссию.
В Токио Пракатень выиграла серебро в одиночке, став первой отечественной спортсменкой с 1980 года, выигравшей олимпийскую медаль в академической гребле. На московской Олимпиаде серебряным призером стала Антонина Махина.
На Олимпиаде в Париже россияне выступать в соревнованиях по академической гребле не будут. Комиссия МОК допустила на Игры только каноистов Алексея Коровашкова, Захара Петрова и Олесю Ромасенко.
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