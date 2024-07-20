 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2024 в Париже ,  
0 

МОК утвердил смену гражданства российской вице-чемпионки Токио в гребле

МОК утвердил смену гражданства вице-чемпионки Токио Пракатень на узбекистанское
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Анна Пракатень до 2016 года выступала за Белоруссию, а в 2023-м решила перейти в сборную Узбекистана. На Играх в Токио она стала первой с 1980 года россиянкой, взявшей медаль Олимпиады в академической гребле
Анна Пракатень
Анна Пракатень (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Исполком МОК утвердил смену гражданства вице-чемпионки Игр в Токио и чемпионки Европы в академической гребле Анны Пракатень с российского на узбекистанское. Об этом сообщается на сайте МОК.

О планах Пракатень выступать за Узбекистан стало известно в апреле прошлого года, после чего она выиграла золото на Азиатских играх в Ханчжоу.

В Федерации гребного спорта России уход Пракатень называли серьезной потерей.

Пракатень родилась в Минске и до 2016 года представляла Белоруссию.

Ковальчук заявил, что 99% россиян будут болеть за спортсменов в Париже
Спорт
Илья Ковальчук

В Токио Пракатень выиграла серебро в одиночке, став первой отечественной спортсменкой с 1980 года, выигравшей олимпийскую медаль в академической гребле. На московской Олимпиаде серебряным призером стала Антонина Махина.

На Олимпиаде в Париже россияне выступать в соревнованиях по академической гребле не будут. Комиссия МОК допустила на Игры только каноистов Алексея Коровашкова, Захара Петрова и Олесю Ромасенко.

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
академическая гребля смена гражданства Международный олимпийский комитет (МОК) Олимпиада-2024
Материалы по теме
МОК оплатил билеты в Париж российской участнице Олимпиады и ее тренерам
Спорт
В России Олимпиаду будут транслировать на сайте МОК
Спорт
Правозащитники из GRC усомнились в нейтральности 10 россиян на Олимпиаде
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 июля
EUR ЦБ: 96,04 (-0,06) Инвестиции, 19 июл, 17:32 Курс доллара на 20 июля
USD ЦБ: 88,02 (+0,15) Инвестиции, 19 июл, 17:32
Microsoft назвала число компьютеров, затронутых глобальным сбоем Технологии и медиа, 21:45
Хуситы заявили о намерении отомстить Израилю за удар по порту Ходейда Политика, 21:26
Министр обороны Израиля назвал очевидным значение удара по Йемену Политика, 21:09
В Киеве снесли усадьбу Зеленских XIX века Общество, 20:51
«Страна» сообщила о взрывах в Николаеве Политика, 20:48
В Армении человек погиб при взрыве рядом с полигоном Минобороны Общество, 20:45
Елисейский дворец призвал не ждать купания Макрона в Сене до Олимпиады Спорт, 20:43
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Маск призвал США отправить астронавтов на Марс Общество, 20:27
МОК утвердил смену гражданства российской вице-чемпионки Токио в гребле Спорт, 20:14
Бастрыкин поручил проверить призывы украинца убивать русских Политика, 20:01
В Краснодаре дали свет в район, где из-за отключений митинговали жители Общество, 19:51
В Геленджике после энергосбоя ограничили уличное освещение Общество, 19:40
Дубль Глушенкова помог «Зениту» разгромить «Крылья Советов» Спорт, 19:37
От 1 грамма: где купить слитки драгметаллов и как они выглядят РБК и Сбер, 19:29