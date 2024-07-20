МОК утвердил смену гражданства российской вице-чемпионки Токио в гребле

Анна Пракатень до 2016 года выступала за Белоруссию, а в 2023-м решила перейти в сборную Узбекистана. На Играх в Токио она стала первой с 1980 года россиянкой, взявшей медаль Олимпиады в академической гребле

Анна Пракатень (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Исполком МОК утвердил смену гражданства вице-чемпионки Игр в Токио и чемпионки Европы в академической гребле Анны Пракатень с российского на узбекистанское. Об этом сообщается на сайте МОК.

О планах Пракатень выступать за Узбекистан стало известно в апреле прошлого года, после чего она выиграла золото на Азиатских играх в Ханчжоу.

В Федерации гребного спорта России уход Пракатень называли серьезной потерей.

Пракатень родилась в Минске и до 2016 года представляла Белоруссию.

В Токио Пракатень выиграла серебро в одиночке, став первой отечественной спортсменкой с 1980 года, выигравшей олимпийскую медаль в академической гребле. На московской Олимпиаде серебряным призером стала Антонина Махина.

На Олимпиаде в Париже россияне выступать в соревнованиях по академической гребле не будут. Комиссия МОК допустила на Игры только каноистов Алексея Коровашкова, Захара Петрова и Олесю Ромасенко.