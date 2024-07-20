Звезды НХЛ с Овечкиным сыграли вничью с командой звезд КХЛ в «Матче года»

Овечкин и Панарин отметились шайбами в матче со звездами КХЛ в Москве

Благотворительный матч на «ЦСКА Арене» собрал почти 20 российских звезд НХЛ, лучших игроков КХЛ и более 12 тыс. зрителей. Встреча завершилась со счетом 8:8, лучшим игроком признали Александра Овечкина

Александр Овечкин, Артемий Панарин и Михали Сергачев (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Команды звезд НХЛ и КХЛ сыграли вничью в благотворительном «Матче года», который прошел в Москве на «ЦСКА Арене». Игру посетили 12 123 болельщика.

За сборную звезд НХЛ выступали в том числе Александр Овечкин, Евгений Малкин, Илья Ковальчук, Артемий Панарин, Михаил Сергачев, Сергей Бобровский. В команду КХЛ вошли Александр Радулов, Николай Голдобин, Дмитрий Яшкин, Вадим Шипачев, Андрей Миронов и другие.

Основное время матча завершилось вничью — 8:8.

Первую шайбу уже на первой минуте забросил Овечкин. Также у команды НХЛ отличились Дмитрий Воронков (3-я, 10-я), Свечников (5-я), Малкин (7-я), Панарин (7-я), Василий Подколзин (25я) и Павел Бучневич (44-я).

У сборной звезд КХЛ забивали Антон Бурдасов (2-я), Голдобин (13-я, 52-я), Анатолий Голышев (23-я), Владимир Ткачев (24-я), Павел Порядин (25-я, 39-я) и Сергей Толчинский (32-я).

В серии буллитов победителя также не выявили.

Лучшим игроком матча признали Овечкина. Форвард «Вашингтон Кэпиталз» во время встречи признался, что соскучился по играм в России.

«Последний раз мы играли в Москве на чемпионате мира. Конечно, болельщики соскучились по нам, а мы по ним», — сказал Овечкин в эфире «Матч ТВ».

Автором лучшего гола стал Голдобин.

Большая часть средств, вырученных от проведения матча, будет направлена благотворительным фондам, организованным самими игроками.