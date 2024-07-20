Футболист «Локомотива» Сергей Пиняев стал автором первого гола сезона в РПЛ

Сергей Пиняев стал автором первого гола сезона в РПЛ

«Локомотив» в первом туре принимает «Акрон». В первом тайме команды забили по два мяча. Сергей Пиняев открыл счет на 29-й минуте

Сергей Пиняев (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев забил первый мяч в стартовавшем в субботу новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

В первом туре «железнодорожники» принимают новичка лиги тольяттинский «Акрон».

Пиняев открыл счет на 29-й минуте, еще один гол 19-летнего форвада, забитый через пять минут, отменили после видеопросмотра.

После первого тайма счет в матче 2:2.

В прошлом сезоне «Локомотив» занял четвертое место в РПЛ, а Пиняев забил три гола и сделал пять передач в 29 матчах турнира.