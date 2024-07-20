Сергей Пиняев стал автором первого гола сезона в РПЛ
Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев забил первый мяч в стартовавшем в субботу новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).
В первом туре «железнодорожники» принимают новичка лиги тольяттинский «Акрон».
Пиняев открыл счет на 29-й минуте, еще один гол 19-летнего форвада, забитый через пять минут, отменили после видеопросмотра.
После первого тайма счет в матче 2:2.
В прошлом сезоне «Локомотив» занял четвертое место в РПЛ, а Пиняев забил три гола и сделал пять передач в 29 матчах турнира.
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