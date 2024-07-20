 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Сергей Пиняев стал автором первого гола сезона в РПЛ

Футболист «Локомотива» Сергей Пиняев стал автором первого гола сезона в РПЛ
«Локомотив» в первом туре принимает «Акрон». В первом тайме команды забили по два мяча. Сергей Пиняев открыл счет на 29-й минуте
Сергей Пиняев
Сергей Пиняев (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев забил первый мяч в стартовавшем в субботу новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

В первом туре «железнодорожники» принимают новичка лиги тольяттинский «Акрон».

Пиняев открыл счет на 29-й минуте, еще один гол 19-летнего форвада, забитый через пять минут, отменили после видеопросмотра.

После первого тайма счет в матче 2:2.

Суперкомпьютер назвал шансы «Зенита» и «Спартака» на чемпионство в РПЛ
Спорт
Футболист &laquo;Зенита&raquo; Андрей Мостовой

В прошлом сезоне «Локомотив» занял четвертое место в РПЛ, а Пиняев забил три гола и сделал пять передач в 29 матчах турнира.

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Локомотив Москва ФК Акрон Сергей Пиняев
Материалы по теме
Кто больше всех из клубов РПЛ заработал и потратил в межсезонье
Спорт
Марокканский футболист вылетевшего из РПЛ клуба сбежал в Стамбул
Спорт
Главный тренер «Локомотива» заявил о необходимости строить команду заново
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 июля
EUR ЦБ: 96,04 (-0,06) Инвестиции, 19 июл, 17:32 Курс доллара на 20 июля
USD ЦБ: 88,02 (+0,15) Инвестиции, 19 июл, 17:32
Военкомы помешали работе крупнейшего металлургического завода Украины Общество, 17:06
«Локомотив» победил новичка РПЛ в матче с пятью голами Спорт, 17:00
Надаль впервые за два года вышел в финал турнира ATP Спорт, 16:39
Конкуренция и перенасыщение: как выделиться продавцу на маркетплейсах РБК И МТС Банк, 16:30
Мэр Краснодара приехал к протестующим из-за отключения света. Видео Общество, 16:24
В Петербурге произошел пожар в ТРЦ «Галерея» Общество, 16:19
В Испании задержали подозреваемых в хакерских атаках против стран НАТО Политика, 16:17
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Киеве заявили, что дата визита Трампа на Украину не определена Политика, 16:13
Сергей Пиняев стал автором первого гола сезона в РПЛ Спорт, 16:03
Умер шестикратный чемпион мира по снукеру Рэй Риардон Спорт, 15:58
Гладков сообщил о 7 пострадавших при обстреле Шебекино Политика, 15:53
В Турции россияне отравились газом в пятизвездочном отеле Общество, 15:44
Китай снизил объем импорта СПГ из России Экономика, 15:35
Суд арестовал сбившего силовиков жителя Дагестана Общество, 15:21