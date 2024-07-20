Кто больше всех из клубов РПЛ заработал и потратил в межсезонье

Российская премьер-лига стартует с 20 июля. Какой трансфер стал самым дорогим, кто больше всех потратил и заработал в межсезонье — в материале «РБК Спорт»

Фото: Евдокимов Вячеслав / ТАСС

Самые дорогие трансферы

Самым дорогим трансфером в межсезонье стала продажа воспитанника «Краснодара» Матвея Сафонова. Клуб Сергея Галицкого продал голкипера команды голкипера в «Пари Сен-Жермен» за €20 млн. Трансфер стал не только самым дорогим в нынешнем сезоне РПЛ, но и самой дорогой покупкой в истории чемпионата Франции для вратарей.

Матвей Сафонов (Фото: psg.fr)

Прошлое достижение принадлежало костариканцу Кейлору Навасу, которого ПСЖ купил у мадридского «Реала» за €15 млн в сезоне 2019/20. На третьем месте по этому показателю Бенжамен Леконт, купленный в том же сезоне «Монако» у «Монпелье» за €13,5 млн.

Среди российских футболистов дороже покупали только Александра Головина (€30 млн; из ЦСКА в «Монако» в 2018 году) и Юрия Жиркова (€21 млн; из ЦСКА в «Челси» в 2009 году).

Диего Кошта и Владимир Хашиг (Фото: пресс-служба ФК "Краснодар")

Самый дорогой трансфер в российский клуб также совершил «Краснодар». Клуб Галцикого приобрел центрального защитника Диего Косту из «Сан-Паулу» за €7,5 млн. Контракт с бразильцем подписан до конца июня 2029 года.

Максим Глушенков (Фото: Анна Мейер / ТАСС)

Другие самые дорогие покупки совершил «Зенит». Петербургский клуб приобрел форварда «Локомотива» Максима Глушенкова (€6,3 млн), защитника «Краснодара» Сергея Волкова за €5 млн, а также выкупил у «Локомотива» за €4 млн французского нападающего Вильсона Изидора, который в прошлом сезоне выступал за «Зенит» на правах аренды.

Кто больше всех заработал

Летнее трансферное окно в России открыто с 14 июня по 5 сентября.

Больше всех в межсезонье заработал «Краснодар» на трансфере Матвея Сафонова (€20 млн). Также клуб покинули защитники Сергей Волков и Хуниор Алонсо. Парагваец ушел в «Атлетико Минейро» за €1,1 млн, а воспитанник «Краснодара» Волков перешел за €5 млн в «Зенит».

Кроме того, ушли полузащитники Кади (в «Ференцварош» за €2 млн) и Джонатан Окоронкво (в «Хатайспор» за €800 тыс.). Также «Арис» за €1 млн выкупил у «Краснодара» российского форварда Магомеда-Шапи Сулейманова, который проводил прошлый сезон за греческий клуб.

Доходы клуба Галицкого составили €29,90 млн. Одной из затрат краснодарской команды стал 19-летний воспитанник академии «Зенита» Данила Козлов. Полузащитник дебютировал в профессиональном футболе в феврале 2023 года в выездном кубковом матче между петербургской командой и ульяновской «Волгой». Зимой 2024 года Козлов перешел в «Балтику», в составе которой провел 15 матчей, отметившись тремя голами и пятью результативными передачами. Летом «Зенит» хотел вернуть полузащитника из «Балтики», однако «Краснодар» перехватил игрока за €1,25 млн.

Также «Краснодар» купил у «Сан-Паулу» бразильского защитника Диогу Косту за €7,5 млн. Таким образом, трансферный баланс краснодарского клуба составил +€21,15 млн.

Клубы с самым большим доходом «Краснодар» — €29,9 млн; «Локомотив» — €10,88 млн; «Оренбург» — €3,5 млн; «Крылья Советов» — €2,46 млн; «Ростов» — €1 млн; «Пари НН» — €700 тыс.; «Химки» — €500 тыс.; «Динамо» — €400 тыс.; «Акрон» — €360 тыс.; ЦСКА — €250 тыс.

Кроме того, летом к команде Сергея Галицкого на правах свободного агента присоединились 36-летний голкипер Юрий Дюпин, 34-летний полузащитник Юрий Газинский и 34-летний форвард Федор Смолов. Последние двое являются легендами клуба: Газинский выступал с 2014 по 2022 год, на счету полузащитника 282 матча (второй результат в истории клуба вслед за Сергеем Петровым) и 20 793 минуты игрового времени (третий результат в истории), а Смолов играл за кубанский клуб в период с 2015 по 2018 год, за 101 матч в составе «черно-зеленых» он забил 64 гола — это лучший результат в истории клуба.

Кто больше всех потратил

Петербургский клуб в межсезонье заплатил за трансферы больше остальных клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). Клуб приобрел голкипера «Балтики» Евгения Латышонка (€300 тыс.), защитника «Крыльев Советов» Юрия Горшкова (€1,26 млн).

Самым дорогим трансфером питерцев на данный момент является форвард «Локомотива» Максим Глушенков (€6,3 млн). Также 5 июля «Зенит» за €4 млн выкупил у «Локомотива» французского нападающего Вильсона Изидора, который в прошлом сезоне выступал за петербургский клуб на правах аренды.

Кроме того, летом в петербургский клуб перешел воспитанник «Краснодара» Сергей Волков, который с 2022-го года выступал за основную команду. «Зенит» приобрел защитника за €5 млн.

При этом 9 июля источники «РБК Спорт» сообщили, что «Зенит» собирался купить форварда «Спартака» Александра Соболева максимум за €8 млн. Московский клуб такое предложение отклонил. По словам источников, стороны продолжают переговоры, но «красно-белые» могут в одностороннем порядке выйти из сделки, если посчитают ее невыгодной.

Кто больше всех потратил «Зенит» — €16,86 млн; «Краснодар» — €8,75 млн; «Оренбург» — €4,77 млн; «Ростов» — €2,63 млн; «Локомотив» — €2,6 млн; «Ахмат» — €2,35 млн; «Спартак» — €2 млн; ЦСКА — €1,5 млн; «Пари НН» — €1,4 млн; «Химки» — €1,33 млн.

Примечательно, что девять российских клубов, которые больше всех потратили в межсезонье, в сумме (€16,6 млн) заплатили меньше, чем «Зенит». Затраты петербургского клуба составили €16,86 млн.