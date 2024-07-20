Россиянку из UFC дисквалифицировали на год за допинг
Российского бойца UFC Ирину Алексееву дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил, при этом срок отстранения был сокращен до 12 месяцев из-за «неприемлемой» задержки с результатами допинг-пробы со стороны Антидопингового агентства США (USADA). Об этом сообщается на сайте UFC.
Алексеева сдала положительную допинг-пробу на тестостерон в июне 2023 года. Однако ее результаты стали известны только в октябре, уже после боя россиянки на турнире UFC 14 октября. При этом две предыдущие и три последующие допинг-пробы россиянки были чистыми.
С 2024 года антидопинговый контроль в UFC вместо USADA осуществляет Combat Sports Anti-Doping (CSAD).
В UFC отметили, что последующие отрицательные допинг-пробы Алексеевой подтверждают, что она не принимала тестостерон регулярно и не подвергалась его воздействию, а также что россиянка и ее команда полностью сотрудничали с расследованием CSAD.
«В UFC мне поверили, видя результаты всех моих тестов, а вот русофобия USADA не знает границ. Я знала, что справедливость восторжествует. Чувствую себя Камилой Валиевой, только я выиграла это дело», — заявила Алексеева Metaratings. По ее словам, ей грозила дисквалификация на четыре года.
Отдельное решение по делу Алексеевой примет Атлетическая комиссия штата Невада.
Алексеева сможет вернуться в октагон с 15 октября 2024 года.
Россиянка провела в UFC два боя, оба в 2023 году, на ее счету одна досрочная победа и одно поражение решением судей.
Валиеву в январе дисквалифицировали на четыре года (с декабря 2021-го) за триметазидин. Результаты допинг-пробы фигуристки, сданной в конце декабря, стали известны только в начале февраля, после того как она в составе сборной России выиграла командный турнир Олимпиады. В итоге россиянку лишили золота Игр и предолимпийского чемпионата Европы.
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