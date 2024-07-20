Россиянку Ирину Алексееву дисквалифицировали в UFC на год за допинг

Россиянку из UFC дисквалифицировали на год за допинг

Ирина Алексеева была отстранена только на год за тестостерон, поскольку USADA на четыре месяца затянуло проверку ее пробы, а последующие анализы были чистыми. Боец сравнила свою ситуацию с делом Камилы Валиевой

Ирина Алексеева (Фото: Diego Ribas / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российского бойца UFC Ирину Алексееву дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил, при этом срок отстранения был сокращен до 12 месяцев из-за «неприемлемой» задержки с результатами допинг-пробы со стороны Антидопингового агентства США (USADA). Об этом сообщается на сайте UFC.

Алексеева сдала положительную допинг-пробу на тестостерон в июне 2023 года. Однако ее результаты стали известны только в октябре, уже после боя россиянки на турнире UFC 14 октября. При этом две предыдущие и три последующие допинг-пробы россиянки были чистыми.

С 2024 года антидопинговый контроль в UFC вместо USADA осуществляет Combat Sports Anti-Doping (CSAD).

В UFC отметили, что последующие отрицательные допинг-пробы Алексеевой подтверждают, что она не принимала тестостерон регулярно и не подвергалась его воздействию, а также что россиянка и ее команда полностью сотрудничали с расследованием CSAD.

«В UFC мне поверили, видя результаты всех моих тестов, а вот русофобия USADA не знает границ. Я знала, что справедливость восторжествует. Чувствую себя Камилой Валиевой, только я выиграла это дело», — заявила Алексеева Metaratings. По ее словам, ей грозила дисквалификация на четыре года.

Отдельное решение по делу Алексеевой примет Атлетическая комиссия штата Невада.

Алексеева сможет вернуться в октагон с 15 октября 2024 года.

Россиянка провела в UFC два боя, оба в 2023 году, на ее счету одна досрочная победа и одно поражение решением судей.

Валиеву в январе дисквалифицировали на четыре года (с декабря 2021-го) за триметазидин. Результаты допинг-пробы фигуристки, сданной в конце декабря, стали известны только в начале февраля, после того как она в составе сборной России выиграла командный турнир Олимпиады. В итоге россиянку лишили золота Игр и предолимпийского чемпионата Европы.