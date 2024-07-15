Чемпиону UFC предъявили обвинение в нападении на допинг-офицера

Сотрудница допинг-контроля заявила, что Джон Джонс напугал ее, угрожал ей судом и хватал ее телефон. Боец, которому грозит до года тюрьмы и штраф, утверждает, что только обругал допинг-офицеров матом, но ни на кого не нападал

Джон Джонс (Фото: Chris Graythen / Getty Images)

Чемпиону UFC в тяжелом весе Джону Джонсу предъявлены два обвинения из-за конфликта с допинг-офицером, сообщает MMA Fighting.

Джонсу грозит до года тюремного заключения и штраф до $1500.

Предполагаемый конфликт произошел 30 марта, когда представители антидопингового партнера UFC, Drug Free Sport, пришли в дом Джонса для взятия пробы.

Джонс не смог сдать мочу, и ему предложили сдать кровь. В это время, согласно показаниям допинг-агента Кристал Мартинес, боец был взволнован, угрожал подать в суд, схватил ее телефон и начал вести запись разговора. Допинг-офицер испугалась, что Джонс может ее ударить.

Джонс позднее заявил, что перед приходом допинг-контроля отмечал день рождения, а также что специалисты вели себя непрофессионально, но он никому не угрожал и ни на кого не нападал, хотя и использовал нецензурную лексику.

17 июля на заседании суда Джонсу сообщат об выдвинутых обвинениях, дело будет рассмотрено позднее.

В последний раз Джонс выходил в октагон в марте 2023 года, когда победил француза Сирила Гана. Всего на его счету 27 побед и 1 поражение в ММА, еще один бой признан несостоявшимся.

Следующий бой Джонс планировал провести 9 ноября.