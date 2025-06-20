Самсонова разгромила Анисимову и вышла в полуфинал турнира WTA в Берлине

Четвертая ракетка России вышла в полуфинал турнира в Берлине

Российская теннисистка разгромила в 1/4 финала американку Аманду Анисимову со счетом 6:1, 6:1. В полуфинале Самсонова встретится с китаянкой Ван Синьюй

Людмила Самсонова (Фото: IMAGO / www.imago-images.de / Global Look Press)

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в 1/2 финала турнира WTA в Берлине.

В четвертьфинале 26-летняя россиянка победила американку Аманду Анисимову, 13-ю ракетку мира, со счетом 6:1, 6:1.

За выход в финал Самсонова поспорит с китаянкой Ван Синьюй (32-й номер рейтинга WTA). Во втором полуфинале сыграют Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Маркета Вондроушова (Чехия, 164).

Самсонова занимает 20-е место в мировом рейтинге (четвертая из россиянок), на ее счету пять титулов WTA.

Турнир в Берлине категории WTA 500 с призовым фондом €925 тыс. завершится 22 июня.