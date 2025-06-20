Третий матч клубного чемпионата мира прервали из-за плохой погоды

Игру «Бенфика» — «Окленд Сити» остановили из-за сильного ливня. Команды успели сыграть первый тайм. Он закончился со счетом 1:0 в пользу «Бенфики»

Фото: Amanda Perobelli / Reuters

Матч группового этапа клубного чемпионата мира между португальской «Бенфикой» и новозеландским «Окленд Сити» был прерван во втором тайме из-за сильного ливня.

Встреча группы С проходит в Орландо. Команды сыграли первый тайм, но на второй из-за погодных условий пока не вышли. Счет 1:0 в пользу «Бенфики».

Ранее из-за погодных условий на турнире прерывали матч мексиканской «Пачуки» и австрийского «РБ Зальцбург», а также «Палмейрас» (Бразилия) и «Аль-Ахли» (Египет). Кроме того, более чем на час задерживали начало встречи между корейским «Ульсаном» и «Мамелоди Сандаунз» из ЮАР.

В США протоколы безопасности предписывают приостанавливать спортивные мероприятия на открытом воздухе как минимум на 30 минут, если видны молнии или слышен гром, отмечает AFP.