Второй матч клубного чемпионата мира прервали из-за плохой погоды
Матч группового этапа клубного чемпионата мира между бразильским «Палмейрасом» и египетским «Аль-Ахли» был прерван во втором тайме из-за надвигающегося шторма и возобновился спустя более чем полчаса.
Игра группы А в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси) была остановлена на 63-й минуте при счете 2:0. Первый мяч футболист «Аль-Ахли» Вессам Абу Али забил в свои ворота на 49-й минуте, а на 59-й у бразильской команды отличился Флако Лопес.
Ранее из-за погодных условий на турнире на 97 минут прерывали матч мексиканской «Пачуки» и австрийского «РБ Зальцбург» и более чем на час задерживали начало встречи между корейским «Ульсаном» и «Мамелоди Сандаунз» из ЮАР.
В США протоколы безопасности предписывают приостанавливать спортивные мероприятия на открытом воздухе как минимум на 30 минут, если видны молнии или слышен гром, отмечает Agence France Presse.
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