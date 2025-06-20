Промес будет немедленно арестован по прибытии в Нидерланды
Бывший футболист «Спартака» Квинси Промес будет немедленно арестован по прибытии в Нидерланды. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь Апелляционного суда Амстердама Мелисса Зейлстра.
Ранее 20 июня Промес был экстрадирован из ОАЭ и уже находится на пути в Нидерланды.
«Приказ о немедленном заключении Промеса под стражу по приезде в Нидерланды действует», — сообщила Зейлстра.
По ее словам, дальнейшие судебные заседания по делу 33-летнего футболиста пока не назначены.
В Нидерландах Промеса приговорили к шести годам лишения свободы за контрабанду кокаина и еще к полутора годам за нападение с ножом на кузена. Футболист был объявлен в международный розыск, его защита обжаловала оба решения в Апелляционном суде Амстердама.
Футболист находился в Дубае с февраля 2024 года в ожидании решения о возможной экстрадиции. Контракт «Спартака» с Промесом истек 30 июня 2024 года, сезон он провел в составе местного клуба «Юнайтед» во втором дивизионе чемпионата ОАЭ.
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