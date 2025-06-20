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Дело Квинси Промеса ,  
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Промес будет немедленно арестован по прибытии в Нидерланды

Суд сообщил, что Промес будет немедленно арестован по прибытии в Нидерланды
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Дело Квинси Промеса
Футболиста экстрадировали в Нидерланды из ОАЭ, он находится на пути в европейскую страну. Ранее Промес был признан виновным по двум делам — о нападении с ножом на двоюродного брата и контрабанде наркотиков
Квинси Промес
Квинси Промес (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Бывший футболист «Спартака» Квинси Промес будет немедленно арестован по прибытии в Нидерланды. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь Апелляционного суда Амстердама Мелисса Зейлстра.

Ранее 20 июня Промес был экстрадирован из ОАЭ и уже находится на пути в Нидерланды.

«Приказ о немедленном заключении Промеса под стражу по приезде в Нидерланды действует», — сообщила Зейлстра.

По ее словам, дальнейшие судебные заседания по делу 33-летнего футболиста пока не назначены.

В Нидерландах Промеса приговорили к шести годам лишения свободы за контрабанду кокаина и еще к полутора годам за нападение с ножом на кузена. Футболист был объявлен в международный розыск, его защита обжаловала оба решения в Апелляционном суде Амстердама.

Футболист находился в Дубае с февраля 2024 года в ожидании решения о возможной экстрадиции. Контракт «Спартака» с Промесом истек 30 июня 2024 года, сезон он провел в составе местного клуба «Юнайтед» во втором дивизионе чемпионата ОАЭ.

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Футбол Квинси Промес Нидерланды
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Квинси Промес
спортсмен, футболист
4 июня 1992 года
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