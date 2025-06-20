Возглавивший ЦСКА тренер назвал новым вызовом работу в российском клубе
Новый главный тренер ЦСКА Фабио Челестини заявил, что счастлив подписать контракт с армейским клубом.
«Для меня и моего штаба это большой вызов, и мы уже в предвкушении начала работы. Уже не терпится продолжить писать историю этого большого клуба», — сказал Челестини, слова которого приводит пресс-служба ЦСКА.
По словам Челестини, он со своим штабом искал новый вызов, чтобы побеждать и выигрывать трофеи. «Мы верим в работу. ПФК ЦСКА — большой европейский клуб, и мы хотим вместе побеждать. Для всех нас это и спортивный, и жизненный вызов, и нам уже не терпится его начать», — добавил тренер.
Челестини возглавил ЦСКА 20 июня. В прошлом сезоне он выиграл с «Базелем» чемпионат и Кубок Швейцарии.
В июне пост главного тренера ЦСКА покинул Марко Николич, перешедший в греческий АЕК.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
В Совете по инвестициям заявили о желании иностранных фирм вернуться в Россию
Израиль провел серию ударов по Тегерану с помощью 60 истребителей
В Кремле прокомментировали высказывания Трампа о Путине
Греф озвучил равновесный курс рубля к доллару
Собчак на ПМЭФ вспомнила «голую вечеринку»
Силуанов пообещал «базово налоги не трогать»
В ЕС решили запретить въезд участникам военной операции в Шенгенскую зону
Экс-советник президента США призвал Трампа не начинать военные действия против Ирана
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов