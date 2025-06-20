Возглавивший ЦСКА тренер назвал новым вызовом работу в российском клубе

Швейцарец Фабио Челестини заявил, что ЦСКА — большой европейский клуб, с которым он хочет побеждать

Фабио Челестини (Фото: ФК ЦСКА)

Новый главный тренер ЦСКА Фабио Челестини заявил, что счастлив подписать контракт с армейским клубом.

«Для меня и моего штаба это большой вызов, и мы уже в предвкушении начала работы. Уже не терпится продолжить писать историю этого большого клуба», — сказал Челестини, слова которого приводит пресс-служба ЦСКА.

По словам Челестини, он со своим штабом искал новый вызов, чтобы побеждать и выигрывать трофеи. «Мы верим в работу. ПФК ЦСКА — большой европейский клуб, и мы хотим вместе побеждать. Для всех нас это и спортивный, и жизненный вызов, и нам уже не терпится его начать», — добавил тренер.

Челестини возглавил ЦСКА 20 июня. В прошлом сезоне он выиграл с «Базелем» чемпионат и Кубок Швейцарии.

В июне пост главного тренера ЦСКА покинул Марко Николич, перешедший в греческий АЕК.