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Спорт ,  
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Возглавивший ЦСКА тренер назвал новым вызовом работу в российском клубе

Возглавивший ЦСКА Челестини назвал новым вызовом работу в российском клубе
Швейцарец Фабио Челестини заявил, что ЦСКА — большой европейский клуб, с которым он хочет побеждать
Фабио Челестини
Фабио Челестини (Фото: ФК ЦСКА)

Новый главный тренер ЦСКА Фабио Челестини заявил, что счастлив подписать контракт с армейским клубом.

«Для меня и моего штаба это большой вызов, и мы уже в предвкушении начала работы. Уже не терпится продолжить писать историю этого большого клуба», — сказал Челестини, слова которого приводит пресс-служба ЦСКА.

По словам Челестини, он со своим штабом искал новый вызов, чтобы побеждать и выигрывать трофеи. «Мы верим в работу. ПФК ЦСКА — большой европейский клуб, и мы хотим вместе побеждать. Для всех нас это и спортивный, и жизненный вызов, и нам уже не терпится его начать», — добавил тренер.

Челестини возглавил ЦСКА 20 июня. В прошлом сезоне он выиграл с «Базелем» чемпионат и Кубок Швейцарии.

В июне пост главного тренера ЦСКА покинул Марко Николич, перешедший в греческий АЕК.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК ЦСКА Фабио Челестини
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