«Салават Юлаев» подписал новый контракт с самым возрастным игроком КХЛ
Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин продлил контракт с командой. Об этом сообщается на сайте уфимского клуба КХЛ.
Срок соглашения с 39-летним Паниным составил один год.
Панин провел в Уфе уже восемь сезонов подряд в роли капитана команды. Всего в КХЛ у защитника 910 матчей и 174 (41+133) очка.
В следующем сезоне Панин будет самым возрастным хоккеистом в КХЛ. В прошлом сезоне в КХЛ играли 40-летние Яков Рылов («Амур», завершил карьеру) и Брэндон Ип («Куньлунь», нет контракта).
В прошедшем сезоне чемпионата «Фонбет» — КХЛ «Салават Юлаев» дошел до полуфинала плей-офф.
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