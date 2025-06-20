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Спорт ,  
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«Салават Юлаев» подписал новый контракт с самым возрастным игроком КХЛ

«Салават Юлаев» подписал новый контракт с 39-летним капитаном Паниным
Защитник Григорий Панин проведет девятый сезон в уфимском клубе
Григорий Панин
Григорий Панин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин продлил контракт с командой. Об этом сообщается на сайте уфимского клуба КХЛ.

Срок соглашения с 39-летним Паниным составил один год.

Панин провел в Уфе уже восемь сезонов подряд в роли капитана команды. Всего в КХЛ у защитника 910 матчей и 174 (41+133) очка.

В следующем сезоне Панин будет самым возрастным хоккеистом в КХЛ. В прошлом сезоне в КХЛ играли 40-летние Яков Рылов («Амур», завершил карьеру) и Брэндон Ип («Куньлунь», нет контракта).

В прошедшем сезоне чемпионата «Фонбет» — КХЛ «Салават Юлаев» дошел до полуфинала плей-офф.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Салават Юлаев
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