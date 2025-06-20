В «Локомотиве» заявили, что вскоре трансферный запрет ФИФА будет снят

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассчитывает, что ситуация будет разрешена в течение недели

Юрий Нагорных (Фото: Саша Савельева / ТАСС)

Ситуация вокруг трансферного запрета «Локомотиву» на регистрацию новичков со стороны ФИФА будет в ближайшее время разрешена, заявил «Спорт-Экспрессу» председатель совета директоров московского клуба Юрий Нагорных.

«В клубе ситуация находится под контролем. Специалисты занимаются вопросом. В ближайшие дни рассчитываем, что ситуация будет разрешена», — сказал Нагорных.

На вопрос о сроке разрешения ситуации Нагорных ответил: «Надеемся, получится в течение недели».

ФИФА запретила «Локомотиву» регистрировать новичков на три трансферных окна с 18 июня. В начале июня «Локомотив» проиграл в CAS дело о компенсации в размере €50 тыс. «Мариуполю» за подготовку футболиста Марка Мампасси. «Железнодорожники» назвали запрет немотивированным.