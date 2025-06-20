Дмитриев рассказал, когда ожидать возвращения турниров UFC в Россию
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев надеется, что турниры UFC вернутся в Россию в этом году. Об этом он заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«РФПИ является партнером и совладельцем UFC Russia. Надеемся, что в этом году и надеемся на бой между российскими и американскими бойцами», — сказал Дмитриев Shot.
На вопрос, ждать ли уже в этом году возвращение, Дмитриев ответил: «Еще мы дискутируем, когда именно, но надеемся, что в этом году все это произойдет».
В апреле Дмитриев говорил, что ведется работа над возобновлением проведения турниров UFC в России. Глава UFC Дэйна Уайт подтвердил, что переговоры о возвращении турниров промоушена в Россию действительно идут.
В 2018 году Российско-китайский инвестиционный фонд, учрежденный возглавляемым Дмитриевым РФПИ и China Investments Corporation, а также арабская Mubadala Investment Company объявили о партнерстве с владельцем бренда UFC для развития в России и странах СНГ индустрии MMA. После этого в России прошло три мероприятия UFC в 2018–2019 годах.
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