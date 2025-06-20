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ПМЭФ-2025 ,  
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Дмитриев рассказал, когда ожидать возвращения турниров UFC в Россию

Кирилл Дмитриев: надеемся на возвращение турниров UFC в Россию в этом году
Сюжет
ПМЭФ-2025
По словам главы РФПИ, сейчас ведутся переговоры, но он надеется, что возвращение состоится в этом году. UFC проводил турниры в России три раза в 2018–2019 годах
Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев (Фото: Roman Naumov / URA.RU)

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев надеется, что турниры UFC вернутся в Россию в этом году. Об этом он заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«РФПИ является партнером и совладельцем UFC Russia. Надеемся, что в этом году и надеемся на бой между российскими и американскими бойцами», — сказал Дмитриев Shot.

На вопрос, ждать ли уже в этом году возвращение, Дмитриев ответил: «Еще мы дискутируем, когда именно, но надеемся, что в этом году все это произойдет».

В апреле Дмитриев говорил, что ведется работа над возобновлением проведения турниров UFC в России. Глава UFC Дэйна Уайт подтвердил, что переговоры о возвращении турниров промоушена в Россию действительно идут.

В 2018 году Российско-китайский инвестиционный фонд, учрежденный возглавляемым Дмитриевым РФПИ и China Investments Corporation, а также арабская Mubadala Investment Company объявили о партнерстве с владельцем бренда UFC для развития в России и странах СНГ индустрии MMA. После этого в России прошло три мероприятия UFC в 2018–2019 годах.

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