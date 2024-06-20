Саудовский клуб уволил главного тренера из-за конфликта с Бензема

Президент «Аль-Иттихада» Луай Назир заявил, что Марсело Гальярдо требовал убрать из команды Карима Бензема, что неприемлемо

Карим Бензема (Фото: Neville Hopwood / Getty Images)

«Аль-Иттихад» уволил главного тренера аргентинца Марсело Гальярдо из-за его конфликта с главной звездой клуба французом Каримом Бензема. Об этом сообщил президент саудовской команды Луай Назир, которого цитирует Goal.

«Гальярдо допустил серьезные ошибки, потребовав отстранения Бензема, что неприемлемо. Он является важной частью проекта Саудовской Аравии и клуба. У нас есть два-три кандидата на пост нового главного тренера», — сказал Назир.

Гальярдо возглавил «Аль-Иттихад» в ноября 2023 года. Команда завершила сезон на пятом месте. В прошлом сезоне «Аль-Иттихад» был чемпионом Саудовской Аравии.

В январе Бензема, обладателя «Золотого мяча» 2022 года, отстраняли от тренировочного сбора в ОАЭ из-за того, что футболист не смог вовремя вернуться в расположение клуба.

Marca сообщала, что у Бензема и Гальярдо на этой почве возник конфликт. Аргентинец после возвращения француза в расположение команды отправил его тренироваться индивидуально, что не понравилось Бензема. Он публично возмутился таким решением, после чего покинул тренировку.

Бензема перешел в «Аль-Иттихад» летом 2023 года. В Саудовской Аравии форвард забил 13 голов в 29 матчах. Концовку сезона он пропустил из-за травмы.