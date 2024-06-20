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Евро-2024 ,  
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Сербия забила самый поздний гол в истории Евро, изменивший результат игры

Сюжет
Евро-2024
Лука Йович забил Словении на пятой добавленной минуте и принес сербам ничью
Фото: Carl Recine / Getty Images
Фото: Carl Recine / Getty Images

Гол сербского форварда «Милана» Луки Йовича в конце пятой добавленной ко второму тайму минуты в матче группового турнира Евро-2024 против команды Словении стал самым поздним в истории чемпионатов Европы, изменившим результат матча (без учета экстра-таймов). Об этом сообщает Opta.

Встреча второго тура группового турнира, которая состоялась 20 июня, завершилась со счетом 1:1.

Сербы пропустили на 69-й минуте, но смогли сравнять счет в концовке. Йович отличился ровно на 95:00.

Уже в шестой раз на нынешнем Евро был забит гол в добавленное ко второму тайму время, что уже больше, чем за весь Евро-2020 (5).

Вместе с сербами и словенцами в группе С также выступают команды Англии и Дании, который сыграют позднее 20 июня.

В турнирной таблице у Англии пока три очка, у Словении — два, у Дании и Сербии — по одному.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Евро-2024 сборная Сербии по футболу сборная Словении по футболу

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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