Сербия забила самый поздний гол в истории Евро, изменивший результат игры
Гол сербского форварда «Милана» Луки Йовича в конце пятой добавленной ко второму тайму минуты в матче группового турнира Евро-2024 против команды Словении стал самым поздним в истории чемпионатов Европы, изменившим результат матча (без учета экстра-таймов). Об этом сообщает Opta.
Встреча второго тура группового турнира, которая состоялась 20 июня, завершилась со счетом 1:1.
Сербы пропустили на 69-й минуте, но смогли сравнять счет в концовке. Йович отличился ровно на 95:00.
Уже в шестой раз на нынешнем Евро был забит гол в добавленное ко второму тайму время, что уже больше, чем за весь Евро-2020 (5).
Вместе с сербами и словенцами в группе С также выступают команды Англии и Дании, который сыграют позднее 20 июня.
В турнирной таблице у Англии пока три очка, у Словении — два, у Дании и Сербии — по одному.
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